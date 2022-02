Delia Duran e Soleil Sorge: bacio hot al GF Vip/ Alex Belli sotto choc: “Che cavolo…”

Delia Duran e Soleil Sorge si sono rese nuovamente protagoniste al Grande Fratello Vip, scambiandosi un bacio appassionato che ha infiammato i social media e lasciato di sasso Alex Belli. Ma procediamo con ordine, in modo da mettere in sequenza gli accadimenti e renderli di agevola comprensione per chi legge. Nella serata di sabato 19 febbraio, gli autori hanno indetto all’interno della Casa una festa in costume, nella quale le due donne si sono avvicinate e hanno iniziato a dialogare fittamente, facendosi complimenti a vicenda. La situazione si è fatta più bollente quando, a un certo punto, le due si sono avvinghiate l’una all’altra e si sono baciate intensamente, con passione, per parecchi secondi.

Come riporta Biccy.it, Sophie Codegoni a quel punto è intervenuta, chiedendo a Soleil per quale ragione si fosse scambiata quel bacio con Delia. L’ex concorrente di Pechino Express ha replicato così alla sua domanda: “Perché io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo ‘liberatene, liberatene,’ e lei mi diceva ‘sì, me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo. Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta ‘ok, se è questo che vuoi, ok, ci sto’. Poi dopo le ho chiesto se si sentisse meglio”.

BACIO TRA DELIA E SOLEIL, ALEX BELLI: “NON SONO IL FAUTORE DI QUELLA ROBA!”

A seguito del bacio tra Delia e Soleil, Alex Belli si è sfogato con Davide Silvestri e Barù Gaetani. L’attore di “Centovetrine” si è mostrato visibilmente sconvolto per quanto i suoi occhi avevano appena avuto modo di osservare, aggiungendo di non sapere dare una spiegazione. Queste le sue frasi, riprese da Biccy.it: “Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto: ‘Che sta succedendo?’. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capito, ho compreso quella che sei davvero'”.

E poi? “Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil. Ho soltanto detto: ‘Guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto’. Sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male, a questo punto”.



