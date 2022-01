Delia Duran e Soleil Sorge ora amiche al GF Vip, copione già scritto?/ Sorrisi e complicità sospette…

Delia Duran e Soleil Sorge da nemiche ad amiche? La Casa del Grande Fratello Vip fa miracoli, verrebbe da asserire o, più semplicemente, tutto procede come da copione. Vero, a pensar male si fa peccato, però molto spesso ci si azzecca. In questi mesi le due concorrenti si sono contese lo stesso uomo (Alex Belli), arrivando a scontrarsi verbalmente durante il reality show di Canale 5, salvo poi entrare giorno dopo giorno sempre più in empatia da quando la 33enne venezuelana ha varcato la fatidica porta rossa.

Addirittura, nelle ultime ore le due si sono ritrovate a pianificare un viaggio insieme. Soleil, infatti, ha raccontato di avere un contatto che potrebbe farla accedere all’interno di un villaggio di una tribù amazzonica chiusa al mondo esterno: “Loro vivono ancora in questo stato, isolati, non hanno mai accesso alla civiltà. Non escono dal loro villaggio. Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro”. Delia, entusiasta, ha replicato: “Che bello, possiamo organizzare! Io mi sto preparando da qualche anno questo viaggio, solo che sai, la pandemia ha fermato tutto. Ma è uno dei viaggi che vorrei fare per conoscere meglio il nostro Paese, soprattutto l’Amazzonia, che è il polmone della Terra”.

DELIA DURAN E SOLEIL SORGE: ALEX BELLI RESTA CON IL CERINO IN MANO?

I malpensanti, sul web, non esitano a leggere in questo avvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge il prosieguo già scritto della “soap” che va avanti ormai da mesi e che proprio poche ore fa ha registrato un nuovo colpo di scena, con Alex che ha lasciato Delia attraverso un cinguettio su Twitter. Il tutto mentre davanti alle telecamere le due donne sono sempre più amiche e solidali l’una verso l’altra, si scambiano sorrisi e chiacchierano amabilmente, quasi come se Belli fosse un ricordo lontano e non avesse mai permeato le loro esistenze.

Ora, le cose sono due: o è davvero così (e in tal caso l’attore di Centovetrine si ritroverebbe con il classico cerino in mano) oppure fa tutto parte di una strategia per avvicinare quanto più possibile al traguardo della finale Soleil e Delia…

