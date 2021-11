“Delia Duran entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip”/ Annuncio bomba di Signorini

Ciò che tutti credevano sarebbe accaduto, accadrà venerdì in prima serata su Canale 5: Delia Duran, la moglie di Alex Belli, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver rifiutato il confronto con suo marito alcuni giorni fa, dicendo di non aver voglia di vederlo in quel momento, Delia ora si prepara ad averlo quel confronto e direttamente nella Casa di Cinecittà. Ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini nel corso della 21esima diretta: “Delia Duran sta facendo in questo momento la quarantena perché venerdì entrerà nella Casa per avere un confronto col suo Alex!”

Delia Duran/ "Ha cambiato idea su Alex e Soleil": la rivelazione di Mirko Gancitano

Il conduttore ha quindi anticipato che “È agguerritissima!” Eppure proprio oggi Mirko Gancitano, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha svelato che in realtà Delia avrebbe cambiato idea sul rapporto di Alex e Soleil: “Adesso dice che la loro è sola amicizia”. Qual è dunque la vera versione dei fatti? Come si comporterà Delia venerdì? E, soprattutto, tornerà ad attaccare Soleil?

LEGGI ANCHE:

Alex Belli "Delia Duran non la voglio vedere qui"/ Il duro sfogo al GF VIPDelia Duran Vs Adriana Volpe/ "Nozze con Alex? Non ha capito, io e lui presto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA