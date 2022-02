Delia Duran esausta “Alex Belli mi sta distruggendo”/ “Dovrebbe ricostruire, invece…”

Le voci arrivate da fuori le mura della Casa del Grande Fratello Vip che hanno spoilerato il ritorno di Alex Belli tra i Vipponi hanno scosso Delia Duran. La modella, nel corso della giornata, ha citato più volte suo marito e ne ha a lungo parlato poi con Davide Silvestri. In particolare la Duran ha esposto all’attore i comportamenti che l’hanno portata ad allontanarsi definitivamente da Belli: “Invece di aiutarmi mi sta distruggendo” ha esordito Delia, sottolineando come Alex sia riuscito a peggiorare la situazione di volta in volta con i suoi interventi per Soleil Sorge.

“Nella rottura cerchi di costruire, non di distruggere” ha specificato ancora Delia, sottolineando quanto l’attore non abbia mai provato veramente a lasciare che acque si calmassero e ha invece alimentato il brutto dell’intera vicenda.

“È una cosa per te negativa però positiva per lo show” ha replicato Davide, convinto che Alex Belli stia alimentando la situazione per tenere sempre accesi i riflettori su di se e, più in grande, su loro due. Intanto proprio negli ultimi giorni Delia si è molto avvicinata ad Antonio Medugno. Ieri, a letto, i due si sono scambiati occhiate maliziose e sono stati ad un passo da un bacio, quasi sfiorato. Un atteggiamento che Alex potrebbe commentare al suo ritorno in Casa, previsto per lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino. Non sono da escludere, in questo senso, liti di gelosia tra le due parti.

