Delia Duran esce allo scoperto/ “Dentro la casa posso fidarmi solo di…”

Delia Duran e Miriana Trevisan sono ai ferri corti. Nelle ultime ore, la moglie di Alex Belli si è confidata con Manila Nazzaro esprimendo la sua delusione per il comportamento dello showgirl. Delia asserisce che nella casa del Grande Fratello Vip non riesce a fidarsi di nessuno ad eccezione di Manila: “L’unica persona di cui mi posso fidare qui dentro sei tu”. L’ex Miss Italia invita Delia a non dare troppo peso a quanto accaduto e pur essendo molto amica di Miriana ammette che ha sbagliato ad insistere nel tentativo di far valere la sua idea: “Nessuno può inculcare la propria idea agli altri”. Delia ammette: “Io non ho mai avuto la pretesa di essere perfetta. Ognuno di voi mi ha dato un insegnamento”. Manila ribatte e lancia una frecciata a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge: “Nessuno qui ha il diritto di chiedere al primo che passa perché stai passando da qui”.

Sia Manila che Delia iniziano a commentare le parole di Katia e di Soleil che hanno messo in discussione la loro presenza. “Tutti hanno lo stesso diritto di essere qui, se siamo qui c’è un motivo” aggiunge l’ex Miss Italia. Secondo Manila ciò che manca nella Casa è un briciolo di rispetto in più: tutti hanno diritto di esprimere il proprio pensiero ma ciò non giustifica i modi e i toni spesso sbagliati: “Io trovo a volte alcune cose assurde”. Delia cerca di rassicurarla e confortarla.

Delia Duran e la decisione di non abbandonare la casa del GF Vip con Alex Belli

Nella puntata del 21 febbraio, Delia Duran ha avuto modo di confrontarsi ancora una volta con la rivale in amore Soleil Sorge e con il marito Alex Belli. La serata inizia con Alfonso Signorini che chiede alle due ragazze di raggiungere la Mystery per mostrare loro una clip riguardo a quanto accaduto sabato notte. Nel corso del Wild Party, Delia e Soleil si sono scambiate un bacio appassionato in giardino, sotto gli sguardi perplessi e attoniti dei compagni. Le due donne rivedono la clip e, sotto richiesta di Signorini, cercano di spiegare quanto accaduto e che cosa significhi questo bacio per entrambe. In un primo momento è Soleil a prendere le redini della discussione, per poi lasciare la parola alla modella che ammette di essersi sentita molto attratta dall’influencer e di essersi lasciata andare, vivendo il momento. Intervengono le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: se la prima continua a vedere Delia come un burattino nelle mani di Alex, Adriana definisce questa scena come un momento molto brutto e imbarazzante, architettato solo per fare audience. Alfonso chiede un parere a Katia, che assiste alla scena dal Confessionale. La cantante è rimasta piuttosto infastidita da quanto visto e spera di non assistere più a situazioni del genere. É stufa di essere presa in giro da Alex e Delia Duran. Nel frattempo, in salone, Alex ha visto tutto e accoglie Soleil, mentre Delia rimane ancora in Mistery. I due VIP discutono, ma senza trovare un punto d’incontro. Poco dopo, anche Delia torna in salotto e cerca di mettere un punto definitivo alla questione, dicendo di apprezzare e stimare molto Soleil e di non voler più discutere di tutta questa storia. Le emozioni per Delia non finiscono qui in quanto, Alex deve abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello VIP. Prima di uscire, Alfonso vuole sapere come Delia prenderà la notizia e, mentre l’attore è in Mystery, il conduttore richiama la modella nel Confessionale. Qui le chiede senza giri di parole se vuole uscire con il marito o se vuole proseguire la corsa alla finale. Delia, senza esitazione, conferma di voler restare nella casa. Alfonso quindi dice alla modella di salutare Alex. I due si abbracciano e si baciano, prima di salutarsi definitivamente.

A fine puntata, Delia Duran si sfoga con Manila poiché, dopo l’uscita di Alex dalla casa, l’influencer ha criticato l’atteggiamento della modella che ha deciso di rimanere. Delia è stufa delle critiche e confida a Manila di aver poco gradito il modo di fare di Soleil che non è in grado di dire le cose nel modo corretto, assumendo sempre un tono saccente e derisorio. Delia, sostiene di essere buona ma non stupida e di capire bene dove voglia arrivare Soleil. Inoltre condivide con il marito l’idea che l’influencer sia poco coerente e, pur apprezzandola come donna, alcune parti di lei non le piacciono proprio. La modella in ogni caso è felice di aver finalmente chiarito la situazione con Alex, nonostante sia infastidita dai VIP che hanno criticato la sua decisione di non abbandonare il gioco con il marito, ma di proseguire la corsa verso la finale.



