Delia Duran fa “avances” a Soleil Sorge/ “Siamo fatte così e questo mi piace”

Il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5 verrà trasmessa la puntata finale del Grande fratello vip 6 in corso e intanto Delia Duran cerca un confronto con Soleil Sorge sul loro rapporto, vissuto tra alti e bassi nella Casa. Le due gieffine si sono contese a lungo l’amore di Alex Belli, che nella Casa si è diviso tra il ruolo di promesso sposo di Delia e quello di amico intimo di Soleil (che intanto consola Jessica sui problemi di cuore con Barù, ndr) , per poi chiudere il triangolo con un bacio saffico tra donne. Tuttavia, Delia tiene ora a far sapere a Soleil che lei fondamentalmente le piace: “Ieri ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna he mi dice le cose davanti è Soleil Sorge’. Questo io lo apprezzo davvero tanto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”.

Soleil Sorge “rifiuta” Delia Duran?

Di tutta replica, Soleil Sorge lascia intendere alla prima finalista del Grande fratello vip 6, Delia Duran, di essere diffidente nei suoi riguardi, alla luce dei vari attacchi subiti dalla venezuelana quando quest’ultima le affibbiava a più riprese l’etichetta di “terza incomoda” nel triangolo formato con Alex Belli: “Non puoi dire ‘sempre ti ho difeso’ perché è una bugia. Sento che non sei troppo coerente perché mi dicono tante cose, anche se non mi lascio condizionare, altrimenti non sarei qui a parlarti”. A conclusione del confronto, infine, Soleil affonda Delia, contestandole di palesare quindi dell’incoerenza con i suoi continui ripensamenti in negativo così come in positivo.

