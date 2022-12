Delia Duran, figlio con Alex Belli?/ “Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà”

Alex Belli e Delia Duran: il desiderio di un figlio

Alex Belli e Delia Duran stanno insieme ormai da quattro anni e nel 2021 hanno organizzato uno scambio di promesse per sancire la loro unione (né rito civile, né rito religioso). All’epoca, infatti, Alex Belli non aveva ancora formalizzato la separazione dalla moglie Katarina Raniakova. I due sono stati legati dal 2013 al 2017. Inoltre anche Delia attende il divorzio ufficiale dall’imprenditore Marco Nerozzi. Nonostante tutti i rallentamenti burocratici, Alex e Delia sono ancora decisi a sposarsi (quando potranno) e ad allargare la famiglia. In un’intervista al settimanale Nuovo l’ex gieffina ha confessato: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

Alex Belli e Delia Duran: “Vogliamo diventare genitori”

Nei mesi scorsi Alex Belli e Delia Duran avevano già parlato del loro desiderio di diventare genitori sulle pagine del settimanale Chi: “Noi dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile, ma alleggeriamo, nulla è impossibile. Se è femmina la chiamiamo Pantera. Se è maschio? Alex junior perché la mia dinastia, da egoriferito fino alla fine, deve continuare”, ha confessato l’attore. Sul settimanale “Nuovo Tv”, invece, i due hanno rivelato quale consiglio hanno ricevuto dal ginecologo per aumentare le probabilità di concepimento: “Vogliamo diventare genitori e il ginecologo ci ha spiegato che i rapporti troppo frequenti non aiutano. Adesso lo facciamo di meno, una o due volte alla settimana. Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire il concepimento”.

