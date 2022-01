Delia Duran, flirt con Gianluca Costantino?/ Si avvinghia a lui in piscina e…

Delia Duran ha iniziato a flirtare nella Casa del Grande Fratello Vip con Gianluca Costantino. Nella notte, dopo lo sfogo della 33enne venezuelana, che ha ufficialmente detto addio ad Alex Belli, sottolineando di volere buttare via la fede, la giovane ha deciso di dedicarsi allo svago e al divertimento e ha trascorso la notte a ballare, ma non solo. Delia, infatti, completamente vestita, si è concessa un tuffo in piscina, dove è stata raggiunta pochi istanti più tardi da Costantino, il quale tuttavia, perlomeno all’inizio, non ha preso alcun tipo di iniziativa e ha scelto di mantenersi a distanza dalla donna.

Sophie accusa Alessandro Basciano "Fissavi il c*lo a Delia!"/ "Ti mordevi le labbra…"

Improvvisamente, poi, a rompere gli indugi è stata la stessa Duran, che ha scelto di avvicinarsi alla new entry del GF Vip e di avvinghiarsi al suo fisico da palestrato, fino ad arrivare a salirgli sulle spalle. Una scena che ha lasciato di stucco gli altri gieffini, che fino a poche ore prima avevano ascoltato gli sfoghi della ragazza e provato anche a darle dei consigli e a farla riflettere. Non ultima, in tal senso, Soleil, la quale ha tentato di salvare l’unione sentimentale esistente fra Alex Belli e Delia Duran.

Delia Duran "Ho lasciato Alex Belli"/ Toglie la fede e urla: "Sono libera, la butto!"

DELIA DURAN FLIRTA CON GIANLUCA COSTANTINO, MA BARÙ PARLA DI “TELENOVELA”…

Di fronte alle scene di grande complicità fra Delia Duran e Gianluca Costantino, Barù si è rivolto a Davide Silvestri, esternando la propria opinione, riportata da Biccy.it: “Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se, vedrai, stasera non andranno oltre. Sai, questo è appena entrato, non è che può sparare tutte le cartucce in una notte. Poi cosa potrebbe fare dopo, altrimenti?”.

Insomma, il comportamento di Delia Duran non convince gli altri componenti del cast del Grande Fratello Vip, che intravedono nel suo avvicinamento a Gianluca Costantino un altro capitolo già scritto di una saga che ha cambiato più volte nome: da Belliful a Solex, senza però conoscere il proprio epilogo, che, a onor del vero, pare essere ancora molto lontano…

Delia Duran "Se avessi una casa lo avrei già lasciato Alex Belli"/ Confessione choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA