Delia Duran flirta con Antonio Medugno, è crisi con Alex Belli?/ “Mi piace la tua presenza”

Antonio Medugno e Delia Duran di nuovo vicini al Grande fratello vip 6

Mentre si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, è tempo di resa dei conti per gli inquilini vip nella Casa, e curiosamente Antonio Medugno e Delia Duran tornano a mostrarsi vicini, dopo un recente allontanamento tra loro dovuto al rientro nel gioco del promesso sposto della venezuelana, Alex Belli. Il riavvicinamento tra il tiktoker campano e la modella, nel frattempo, desta il sospetto tra i telespettatori che il rapporto tra Delia e Antonio non sia così veritiero come i due farebbero credere, anche alla luce dei continui tira e molla registratesi tra loro nell’ultimo periodo: Medugno, in particolare, ha gettato ombre sulla Duran, a suon di “Non sei stata chiara”, riferendosi al loro rapporto altalenante. Antonio si sarebbe aspettato l’inizio di una storia d’amore con Delia, ma la Duran (che fa “avances” a Soleil Sorge, ndr) ha ad un certo punto bloccato le sue attenzioni , dal momento che nella Casa è riapparso Alex Belli, intento a riconquistarsi la fiducia della venezuelana dopo aver dato vita al triangolo con Soleil Sorge.

Reduce dall’eliminazione di Nathalie Caldonazzo, il suo punto di riferimento numero 1 al Grande fratello vip, Antonio ora ritrova Delia in un chiarimento tra loro, e così anche il sorriso. “Sono felice di darti forza”, dichiara lei, e il “toy-boy” le replica lusingato nel loro nuovo dialogo, rispetto alla ritrovata vicinanza della venezuelana: “Anche io sono contento che tu sia qui, la tua presenza mi piace”.

Tempo di chiarimento tra Antonio e Delia al Grande fratello vip: chi la spunterà?

Il chiarimento tra Antonio Medugno e Delia Duran, poi, prosegue con il tiktoker che ammette di aver avuto paura di perdere la vecchia Delia, quella che era solita flirtare con lui, anche a colpi di stacchetti di ballo osé. E pronta è la replica di lei, che lascerebbe pensare ad un’apertura della venezuelana ad un possibile nuovo triangolo amoroso con il campano e l’attore suo promesso sposo, Alex Belli (mentre spunta la verità sulla promessa di nozze di Alex e Delia, ndr): “Sono delle situazioni che non puoi gestire tutte insieme. Ogni cosa ha il suo tempo”. “E io lo speravo, e infatti sei tornata”, conclude sorridente il bell’Antonio. Che in assenza di Alex al Grande fratello vip, si sia riaperta la crisi matrimoniale tra quest’ultimo e Delia?

Nonostante la ritrovata complicità con Delia, tuttavia, per Antonio non può dirsi un momento facile, al Grande fratello vip. Questo perché il tik toker è ora al televoto, schierato contro i veterani Giucas Casella, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Miriana Trevisan, e rischia l’uscita dal gioco ad un passo dalla finale del reality, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5. Chi la spunterà?



