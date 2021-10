Delia Duran gelosa di Alex Belli e Soleil?/ Flirt nella casa e la moglie fuori…

Flirt in corso tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021? Delia Duran fuori dalla casa osserva il marito sempre più vicino alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un flirt tra leader visto che all’interno della casa sono due personaggi molto forti, ma non è chiaro se i due stiano giocando su questa cosa o ci sia davvero qualcosa di più. Una cosa è certa: Delia Duran fuori dalla casa non sta ferma a guardare. Da sempre gelosissima del marito, la Duran già alcune settimane fa aveva replicato alle parole delle Principesse Selassie e di Sophie Codegoni che avevano fatto degli apprezzamenti sul marito.

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così” – ha detto la modella venezuelana – . Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata d’amore. Come ti permetti, Sophie Codegoni! Come si permettono le tre Principesse. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane”.

Delia Duran reagirà al flirt fra il marito Alex Belli e Soleil Sorge?

Intanto nella casa Alex Belli e Soleil Sorge si scambiano confessioni. Durante i festeggiamenti per il compleanno di Carmen Russo, i due si sono avvicinati ricordandosi quando si sono visti per la prima volta. “Agli MTV awards ci siamo parlati 3 secondi” ha detto Soleil con l’attore che ha replicato “è vero, è vero, è da lì che mi sei rimasta in mente”. I due hanno poi continuato a stuzzicarsi con Belli che ha proposto alle Sorge un servizio fotografico: “voglio scattarti, ti tiro fuori una roba pazzesca” con la ex corteggiatrice che non ci pensa un attimo “quando vuoi, ci divertiamo”.

La “coppia” divide il pubblico: c’è chi li promuove sui social scrivendo “come sono belli insieme”, ma non mancano le critiche da parte di chi pensa che siano semplicemente dei falsi. Chissà come reagirà Delia Duran alle immagini che lasciano intravedere una certa complicità tra l’attore e la influencer.



