Delia Duran/ “Ha cambiato idea su Alex e Soleil”: la rivelazione di Mirko Gancitano

Nuove scene potrebbero turbare Delia Duran. La moglie di Alex Belli si è ritrovata a guardare nuove immagini del suo compagno insieme a Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip che sicuramente non le avranno fatto piacere. L’intimità dei due in piscina scaturirà una nuova reazione nella modella venezuelana? Che sia pronta a tornare per un confronto? La risposta a queste domande sembra darla Mirko Gancitano, grande amico di Alex Belli nonché suo testimone di nozze.

Soleil Sorge e Alex Belli intimi in piscina/ Video, il bagno diventa hot: e Delia?

Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 che anticipa la nuova diretta del Grande Fratello, il fidanzato di Guenda Goria ha ammesso che Delia “Ha cambiato idea su Alex e Soleil e pensa ci sia un’amicizia”. Pare, insomma, che il confronto con Soleil e le parole di suo marito le abbiano fatto cambiare idea: che sia, dunque, tutto finito?

Alex Belli "Delia Duran non la voglio vedere qui"/ Il duro sfogo al GF VIP

Alex Belli e l’appello a Delia Duran: “Non venire più al Grande Fratello Vip!”

Intanto al Grande Fratello Vip Alex Belli ha lanciato un appello a sua moglie Delia Duran: non tornare nella Casa. In uno sfogo, l’attore ha dichiarato: “Era quasi passato che lei volesse venire. Non può nemmeno venire. Ha a casa la mamma, lo studio. Una marea di robe. Non gliene frega niente. Delia scherzava, rideva. Non vuole venire qui davvero. E’ per questo che non deve venire. Lasciami fare il mio percorso qui, libero e spensierato. Il nostro rapporto non è in discussione. Punto. Lei ha avuto paura di questa roba qua ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami finire il mio viaggio. Tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire. Io non la voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro, è chiaro?“

LEGGI ANCHE:

"Alex Belli non è sposato"/ Gaia Zorzi "Soleil può entrare nella sua vita, Volpe no…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA