Delia Duran ha copione nell’armadio?/ Gf Vip: Manila rivela verità sul copione-gate

Al Grande Fratello Vip 2021 scoppia il copione-gate. Il caso vede protagonista Delia Duran e si è aperto dopo che Jessica Selassié in giardino ha raccontato agli altri concorrenti di aver notato Delia Duran mentre nascondeva qualcosa dentro l’armadio, come se stesse leggendo delle cose. Allora Manila Nazzaro ha confermato di aver notato questo particolare, e peraltro non è neppure l’unica. Mentre sui social montava il caso, l’ex Miss Italia – inconsapevole di quanto stava accendo già fuori dalla Casa – ha deciso di chiedere spiegazioni proprio a Delia Duran.

Jessica Selassiè attacca: “Delia Duran legge un copione”/ L'accusa della gieffina

Approfittando del fatto che sono entrate in confidenza, Manila Nazzaro ha posto la fatidica domanda e quindi è tornata dai coinquilini per riferire tutto. “Ho detto a Delia che doveva aiutarmi a svelare un mistero che aleggia in Casa. Anche in confessionale mi chiedono, dunque ho la responsabilità di chiarire questa cosa a tutto il mondo“, ha detto ironizzando.

Delia Duran, flirt con Gianluca Costantino?/ Si avvinghia a lui in piscina e…

Copione-gate, Manila Nazzaro parla con Delia Duran…

“Le ho chiesto ‘Che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Una lettera… perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina’. Così lei mi ha detto che potevo anche controllare“, ha proseguito Manila Nazzaro nella sua ricostruzione. Il copione-gate è stato sgonfiato: “Lei mette il copri capricape**oli, perché il bagno è sempre occupato e dunque li mette dentro l’armadio“. L’ex Miss Italia ha fornito altri particolari della chiacchierata con Delia Duran: “Le ho detto scherzando che avevo il dovere di controllare. Ma non c’è niente. Ha tre vestiti lì attaccati. Perché lei non usa il reggiseno. Ma io ridevo“.

Sophie accusa Alessandro Basciano "Fissavi il c*lo a Delia!"/ "Ti mordevi le labbra…"

La questione copione-gate si è chiusa così, ancor prima che il caso si gonfiasse. Forse i vipponi sono stati condizionati dalle accuse rivolte a Delia Duran, ad esempio, da Soleil Sorge, secondo cui la moglie di Alex Belli si sarebbe preparata un copione prima di entrare al Grande Fratello Vip per portare avanti la vicenda del triangolo…

Pensavano che Delia avesse un copione nell’armadio invece si stava mettendo i copricapezzoli, MI STO SENTENDO MALISSIMOOOOO #GFVIP pic.twitter.com/CqGoKCQkcb — nicky (@azzurropuffo) January 30, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA