Delia Duran ha il covid?/ “Ha detto che non sente più odori e sapori” ma la regia…

Una frase di Delia Duran ha scatenato il caos tra i telespettatori che seguivano la diretta del Grande Fratello Vip. Delia Duran stava preparando la cena quando mentre preparava uno dei piatti ha detto di non sentire se andasse bene di sale. In realtà, secondo alcuni telespettatori la ragazza avrebbe spiegato di non sentire più gli odori e neanche i sapori. La frase è suonata come un vero e proprio campanello di allarme tanto che la regia ha prontamente censurato il discorso. Inoltre, Delia ha insospettito ancora di più il pubblico a casa perché ha una brutta tosse. Sul web in molti sono convinti che Delia sarebbe entrata nella casa con il coronavirus. C’è chi scrive: “Delia ha sicuramente il covid visto che ha detto che non sente più i sapori e hanno censurato e no, con la normale influenza i sapori si sentono. Quella ha per forza il covid e non ha fatto nemmeno la quarantena prima di entrare”.

In realtà, sembra strano che Delia abbia contratto il covid anche perché prima di varcare la porta rossa la modella aveva rispettato il periodo di quarantena. In quel caso in isolamento era finito anche Alex Belli che nelle scorse puntate si era collegato da remoto con lo studio del Grande Fratello Vip. Proprio a dicembre, la modella aveva smentito categoricamente le voci che circolavano su una sua presunta positività al covid: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”.

Delia Duran e la strana complicità con Soleil Sorge

Delia Duran e Soleil Sorge stanno per diventare amiche. La notizia è stata accolta con sorpresa di telespettatori del Grande Fratello Vip che in queste puntate hanno assistito a degli scontri accesi tra le due. Nella diretta di ieri, Soleil e Delia hanno trascorso la serata assieme e tra le due è quasi scattato un bacio. Soleil e Delia erano intente a preparare la cena venezuelana e si sono trovate a chiacchierare di viaggi e passioni comuni. Soleil Sorge e Delia Duran hanno pianificato addirittura un viaggio assieme in un villaggio di una tribù in Amazzonia. Soleil ha raccontato: “Loro vivono ancora in questo stato, isolati, non hanno mai accesso alla civiltà. Non escono dal loro villaggio. Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro.”. Delia Duran ha risposto entusiasta alla sua proposta: “Che bello, possiamo organizzare. Io mi sto preparando da qualche anno per questo viaggio solo che la pandemia ha fermato tutto, è un viaggio che vorrei fare”. Nel corso della serata, le gieffine hanno ballato e riso assieme. Colta dall’euforia, Soleil ha anche provato a baciare Delia. L’influencer l’ha tirata a sé ma la Duran si è rifiutata. Soleil e Delia diventeranno complici contro Alex Belli?

