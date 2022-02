Delia Duran: “Ho baciato Barù così Jessica impara”/ “Continua a sparlare e…”

Delia Duran ha confessato a Nathaly Caldonazzo di aver baciato Barù e di aver fatto per dispetto nei confronti di Jessica Selassiè. Tutto sarebbe accaduto quando il confessionale ha chiamato Delia, Davide e Barù. Tornata in stanca, la Duran che è stata premiata dal pubblico con la finalissima, ha confidato alla Caldonazzo di baciato Barù per colpire Jessica Selassiè che, negli scorsi giorni, non aveva nascosto una gelosia nei suoi confronti per l’avvicinamento a Barù. Proprio l’atteggiamento della Selassiè avrebbe spinto Delia a provarci con Barù per il quale non nutrirebbe un reale interesse che, invece, prova per Antonio Medugno come ha raccontato lei stessa.

Delia, così, avrebbe tolto tutti i freni inibitori lanciandosi in un bacio, ma quale sarà stata la reazione di Barù? Il nipote di Costantino Della Gherardesca avrà ricambiato? A svelare tutti i dettagli è stata proprio la Duran.

La confessione di Delia Duran sul bacio con Barù

“L’ho fatto così impara”. Con queste parole, Delia ha raccontato a Nathaly Caldonazzo di aver baciato Barù per colpire Jessica Selassiè che, secondo la modella venezuelana, continuerebbe a sparlare di lei. Del presunto bacio ha parlato anche Barù con Davide Silvestri e Soleil Sorge. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha raccontato che Delia gli avrebbe morso il labbro e provato a baciarlo. La Duran, inoltre, ha raccontato che, di fronte al suo gesto, Barù si sarebbe spostato.

Il video del racconto della Duran è diventato immediatamente virale. Come reagirà Jessica quando lo scoprirà? Barù deciderà di raccontarle tutto prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 14 febbraio per evitarla una delusione? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

