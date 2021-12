Delia Duran “Ho perdonato Alex Belli”/ “Baciato un altro per vendetta, Soleil? Falsa”

Delia Duran, oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al marito Alex Belli, ha spiegato come sta, cosa sente nei confronti dell’ex Vippone e cosa pensa di Soleil Sorge. “Stando lontani da casa, dalla nostra vita privata, arrivi alla confusione, a fraintendere alcuni comportamenti. Io ammetto che sono caduta in questa situazione dove non ero più io”, ha spiegato. Ma come ha vissuto l’amicizia speciale con Soleil? “Lui ovviamente voleva comunicare che la nostra complicità va oltre il gioco. So che lui alcune volte ha sbagliato e volevo farglielo capire. Volevo dirgli che a volte essere troppo, troppo naturale, poteva portare a fraintendere, come è successo a me. All’inizio ho pensato che questa complicità era solo un’amicizia, dopo è andato oltre e mi sono venuti dubbi e paure”.

Delia Duran, tuttavia, ha ammesso di averlo perdonato: “L’amore va oltre qualsiasi cosa. Nell’amore c’è anche il perdono. So che ci vorrà tempo, non si riprende la vita in un attimo”. In un secondo momento ha ribadito: “Quando ami perdoni ma ci vorrà del tempo per recuperare le cose belle che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni e spero che lui mi riconquisti”.

Delia Duran, il perdono ad Alex Belli e su Soleil…

La modella venezuelana Delia Duran, a Verissimo ha ammesso di essere stata molto male nel vedere l’atteggiamento di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip: “Io sono dimagrita di 10 chili quando lui era in casa perché eravamo così in simbiosi ed io senza di lui ero persa. Se voglio stare con lui? In questo momento ci stiamo riprendendo. Non ho mai avuto dubbi del nostro amore ma vedendo anche questa situazione, ti porta ad avere dei dubbi”.

Quindi ha parlato della paparazzata con tanto di bacio: “Io ho baciato un altro ma l’ho fatto per vendetta, per capire dove poteva arrivare lui”, ha commentato. Delia ha smentito qualunque cosa tra loro due: “C’è stato solo un bacio finto e basta”. Un finto gossip che avrebbe fatto molto arrabbiare. Spazio all’argomento scottante relativo a Soleil Sorge: “Cosa provo per Soleil? Lei è una donna complessa, solo lui è riuscito a capirla”, ha ammesso parlando di Alex. “Penso che sia una donna falsa, incoerente, che non porta rispetto a nessuno e neanche a se stessa”, ha tuonato. E sul perché sia stata male ha aggiunto: “Perché è uscita la verità, perché recita”. Ma Silvia Toffanin è intervenuta dando dei “furbetti” a tutti loro. Riferendosi poi al marito, Delia ha asserito che a suo dire Soleil lo avrebbe tradito anche come amica. Oggi ha ammesso di non avere nessuna intenzione di entrare al Grande Fratello Vip: “No, assolutamente, ho paura di lasciarlo definitivamente”, ha commentato sorridendo.

