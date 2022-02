Delia Duran/ Illude Antonio Medugno e litiga con Miriana Trevisan, poi…

Delia Duran al Grande Fratello Vip si è resa protagonista di un chiarimento con Antonio Medugno. Sul divano della veranda in compagnia di Nathaly Caldonazzo, la dolce metà di Alex Belli ha voluto dire la sua su quello che lei reputa un rapporto d’amicizia, mentre Medugno non lo valuta come tale. “Mi dispiace che tu abbia capito diversamente – ha precisato Delia –. Sono stata chiara con te fin dall’inizio. Mi piace questo feeling, però non lo voglio portare avanti perché so che tra me e te non potrebbe mai succedere niente in un futuro. È vero o no?”.

Antonio, dal canto suo, si è dimostrato visibilmente perplesso e contrariato per quanto riportato dalla concorrente, esternando grande scetticismo verso l’affermazione, che non trova del tutto vera, tanto che si lascia scappare una risposta ironica: “Devo dire sì?”. Delia ha a quel punto asserito che entrambi stavano solo giocando, ma Antonio ha preferito a quel punto glissare e non esternare il suo pensiero, quasi come se volesse proteggere dai riflettori e dalle telecamere installate nella Casa una verità della quale Delia potrebbe non avere tenuto troppo conto.

DELIA DURAN, TENSIONE CON MIRIANA TREVISAN

Nella puntata andata in onda giovedì, Delia Duran non ha ricevuto la visita di Alex Belli perché non era in studio e ha fatto sapere di essersi preso un periodo di pausa per stare lontano dai riflettori. La donna, invitata in Super Led, ha mostrato un po’ di delusione e spera che una volta uscita dalla Casa possa riprendere la vita di coppia come un tempo. Gli altri coinquilini hanno fatto notare che la modella senza la presenza del Belli è una persona diversa. La Duran ha ribadito quanto sia importante per lei il rispetto e dal marito vorrebbe la stessa cosa nei suoi confronti. Stuzzicata da Signorini, ha ammesso di provare attrazione fisica nei riguardi di Antonio, ma niente di più. Adriana Volpe ha chiuso il collegamento, ribadendo come Delia e Alex stiano prendendo per i fondelli la gente con la loro storia, dal primo giorno.

Tra Delia e Miriana Trevisan, intanto ci sono ancora alcune incomprensioni: la modella considera l’ex volto di Non è la Rai incoerente per alcuni suoi comportamenti, dall’altra parte la Trevisan ha sempre mostrato dei dubbi sulla veridicità della relazione tra la Duran e Alex Belli. Miriana difende il suo modo di essere perché si sente incompresa, Delia ritiene che la divergenza di opinioni sia dovuta a una differenza di caratteri. Nello specifico, Delia non ha gradito il cambio di atteggiamento di Miriana, che prima le ha chiesto di moderare il suo comportamento nei riguardi di Barù e poi l’ha redarguita, dicendole di aver modificato la sua condotta a causa dei rimproveri ricevuti da Alex. In realtà, la Duran ha preferito allontanarsi da Barù non solo perché ha il desiderio di concentrarsi sul rapporto con il marito, ma per non ferire Jessica.

DELIA DURAN: PUNTATA DI CONFRONTI PER LEI?

Il pubblico al televoto ha mandato Delia Duran direttamente in finale e questa scelta non è piaciuta ai concorrenti, soprattutto a quelli che da mesi alloggiano nella Casa. Una di questi è Miriana, che ha espresso il desiderio di vedere in finale i suoi amici di vecchia data. La showgirl non crede che la Duran si meriti la finale, visto il suo breve percorso. La modella non condivide il pensiero dell’amica e, pur rispettando la sua opinione, crede di essersi guadagnata quel posto tanto ambìto. Nonostante i diversi punti di vista, le due gieffine sono riuscite a confrontarsi e chissà se tutto tornerà come prima. Chi non crede nella loro amicizia sono Barù, Lulù e Soleil, che dopo il confronto non riescono a trattenere i commenti, criticandole. Secondo i tre, nonostante le due gieffine cerchino di chiarirsi, non riescono a trovare un punto d’incontro: “È una conversazione tra due persone che si strumentalizzano per parlare di se stesse”, ha tagliato corto Soleil.

Nella prossima puntata, probabilmente, Delia dovrà sostenere più di un confronto. Il pubblico vorrebbe sapere di più sull’assenza di Alex in studio di giovedì scorso, dato che pare che l’attore stia trascorrendo una vacanza in Marocco o in Egitto. Delia, in puntata, ha detto che la foto postata dal marito su Instagram è dell’anno scorso, ma Belli fa sapere di preferire il silenzio e intanto al collo indossa una catenina con appeso l’anello con la promessa di matrimonio che lo lega alla Duran e un ciondolo che rappresenta il simbolo dell’equazione di Dirac…



