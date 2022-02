Delia Duran in finale a GF Vip 6/ Guenda Goria: “Vendica Maria Teresa Ruta”

Guenda Goria fa il tifo per l’amica Delia Duran

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip 6. Tra i primi e festeggiare l’attrice venezuelana non poteva mancare l’amica Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta è molto legata a Delia e ad Alex Belli: Mirko Gancitano, da qualche settimana marito di Guenda, è infatti il testimone di nozze dell’attore di Centrovetrine. “Brava amore! Prenditi questa finale e vendica mamma Maria Teresa che ingiustamente non è arrivata e se la meritava più di chiunque altro!”, ha scritto ieri sera su Instagram Guenda, pubblicando una foto insieme alla madre e alla modella venezuelana. Guenda si è sempre schierata al fianco dell’amica fin dalle sue prime apparizioni dentro la casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con il marito Alex Belli, sempre più vicino a Soleil Sorge.

Delia Duran prima finalista del GF Vip 6

Dopo il famoso bacio dell’attore con Soleil Sorge durante la Turandot, Guenda Goria aveva così commentato sui social l’accaduto: “Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore. Le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso”. Ricordiamo che Alex Belli è uscito dalla casa dopo 92 giorni: l’attore è stato squalificato per non aver rispetto le norme anti-Covid e aver abbracciato la moglie Delia. Un mese dopo la modella venezuelana ha decido di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e nel giro di poche settimane è riuscita a conquistare il pubblico da casa che l’ha eletta prima finalista della sesta edizione.

