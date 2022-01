Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli: “Basta!”/ La reazione all’aereo per Soleil

Delia Duran vuole lasciare definitivamente Alex Belli: l’annuncio tra le lacrime al Grande Fratello Vip. “Basta, mi sono rotta le scatole. Non mi merito questo”, ha detto. A scatenare la forte reazione è stato un aereo con la frase “Solex its real always connected”, che ha sorvolato la casa più spiata d’Italia nelle scorse ore. Lo striscione non è passato inosservato a Soleil Sorge, la quale ha sorriso e ironicamente ha sottolineato: “Me l’ha mandato Alex!”. Non l’ha presa bene, da parte sua, la moglie dell’attore.

Barù attacca Delia Duran/ "La storia con Alex Belli puzza. Geniali, strumentalizzate"

La modella venezuelana poco dopo si è sfogata con Manila Nazzaro: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto (che Alex Belli è un narcisista patologico, ndr), non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”, queste le sue parole.

Nathaly Caldonazzo a Soleil Sorge/ “Poligamia solo se la scegli, io non l'accetterei”

Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli: “Basta!”. Chi ha mandato l’aereo?

L’aereo a favore della coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge ha creato non poche polemiche, tanto che Delia Duran in lacrime ha rivelato di essere stanca di soffrire e di volere lasciare il marito. In molti, in queste ore, si stanno però chiedendo chi abbia mandato il velivolo con la frase incriminata. È stato davvero l’ex concorrente del Grande Fratello Vip? I coinquilini della casa più spiata d’Italia credono di sì, ma sul web in tanti credono che si sia trattato in realtà di un omaggio di alcuni fans.

Soleil Sorge confessa "Con Alex Belli c'era amore e passione"/ "Tra di noi all'inizio bacetti poi altro ma.."

La verità non sembrerebbe essere destinata a scoprirsi a breve, ma la speranza è che a chiarire la questione sia nei prossimi giorni la produzione. Viceversa, bisognerà attendere la puntata di venerdì 21 gennaio, quando non è da escludere che si avrà un nuovo confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Quel che è certo è che l’aereo è stato soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che l’attore in più occasioni aveva già fatto infuriare la moglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA