Delia Duran innamorata di Antonio Medugno/ Nuovo triangolo al GF Vip con Alex Belli?

Delia Duran non nasconde la propria attrazione nei confronti di Antonio Medugno. Dopo aver annunciato di considerarsi una donna libera, ha cominciato ad avvicinarsi al tiktoker a cui ha fatto anche una confessione bollente. Estroversa e sicura di sè, Delia che ha più volte difeso la scelta di praticare l’amore libero purchè ci sia rispetto da entrambe le parti, ha confidato ad Antonio di sognare un incontro intimo con lui e Alex Belli che, proprio questa sera, tornerà nella casa di Cinecittà per due settimane. “Vorrei farlo con te, sì! Con Alex anche. Se lo faranno vedere in puntata lunedì? Vabbè ma noi qui sdrammatizziamo“, ha detto la modella venezuelana.

In confessionale, Delia ha ribadito l’attrazione fisica nei confronti di Antonio a cui ha strappato un bacio proprio nell’intimità del confessionale. Bacio che avrebbe provocato la gelosia di Alex Belli, pronto a confrontarsi con Antonio già questa sera qualora Medugno dovesse superare la sfida al televoto con Gianluca e Kabir Bedi.

Cosa accadrà tra Delia Duran e Antonio Medugno se quest’ultimo dovesse restare nella casa del Grande Fratello vip? La modella venezuelana continuerà a flirtare con lui nonostante il ritorno di Alex Belli? Antonio, pur apprezzando la presenza di Delia, non nasconde i propri dubbi sulle sue reali intenzioni. “Sì’ che mi piace ovvio. Però mi confonde, fa tutto lei e poi si rimangia. Lei mi piace tanto, faccio domande per capire com’è e cosa vuole. Perché mi ha detto che le piaccio, poi però ha ammesso che tornerà con Alex. Mi ha detto che vuole fare una vacanza con me e lui e che può portare una sua amica in più“, ha detto Antonio.

“C’è un’attrazione forte tra noi. Mi godo questo feeling, è un bel bono lui. Io lo invito a fare una vacanza di amore libero con me e Alex. Tra noi c’è passione, mi piace tantissimo l’odore della sua pelle e mi fa impazzire lui. Se nessuno mi vedesse io lo bacerei, sono onesta, sarebbe scattato subito il primo bacio”, ha aggiunto la Duran in confessionale come riporta Biccy.



