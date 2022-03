Delia Duran insinua il dubbio su Barù e Jessica/ “Tra loro è successo qualcosa ma…”

Delia Duran insinua il dubbio che tra Jessica e Barù ci sia stato qualcosa. L’avvicinamento particolare tra i due ha insospettito un po’ gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip che in queste ore hanno sollevato degli interrogativi su quello che davvero sia successo tra loro. Lulù Selassiè ha infatti costruito una capanna per Jessica e Barù, dopo una battuta di quest’ultimo. I diretti interessati hanno trascorso così un’oretta lontani da occhi indiscreti e senza microfoni. Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono confrontate con Delia Duran. La modella ha ammesso di non aver sentito nulla perché in quel momento era andata a dormire ma poi ha lanciato una bomba: “Magari è successo qualcosa ma non lo può dire”. Barù non ha mai fatto mistero della sua attrazione nei confronti di Jessica. A detta di Delia però Barù si sentirebbe oppresso dalle telecamere.

Probabilmente Barù vorrebbe approfondire la conoscenza con Jessica fuori la casa del Grande Fratello Vip. Delia ha infatti rivelato quanto Jesisca le avrebbe confidato su Barù: “Ha detto che ci sono le telecamere ovunque e lui ha questa paura”. Nelle scorse ore Jessica aveva comunque detto che lei e Barù si erano solo abbracciati e che avevano parlato. Nessuna effusione dunque. Anche Manila Nazzaro ne è convinta: “Non c’è stato nessun bacio tra Jessica e Barù, altrimenti lei avrebbe avuto un’altra espressione”, ha detto.

Delia Duran riceve un videomessaggio della madre, la reazione

La puntata di giovedì 3 marzo è molto tranquilla per Delia Duran, già finalista del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana sembra essersi ambientata bene in Casa ed è protagonista con Giucas Casella di una divertente clip nella quale si mostra come, grazie a lei, Giucas abbia riacquistato l’appetito sessuale, ormai perso. Prima delle Nomination, Alfonso Signorini chiede a Delia di raggiungere la Mistery per ripercorrere insieme le tappe della sua vita. Nella clip viene mostrato il racconto di Delia, nata nel 1988. La ragazza non ha conosciuto il padre e, nonostante l’insistenza dimostrata verso la madre per sapere la verità, Delia non ha mai avuto abbastanza informazioni per poterlo cercare. Ma la ragazza non demorde e sa che prima o poi lo troverà.

Nel 2004 vince Miss Venezuela e ha comincia a lavorare come modella, permettendole di comprare una casa alla madre. Proseguendo nel racconto, la ragazza parla dell’incontro con Alex, visto come una rinascita per lei poiché le ha fatto superare un momento difficile. Signorini le mostra quindi un videomessaggio della madre che dichiara il suo amore per la figlia e le mostra tutta la sua gratitudine. Post puntata del Grande Fratello Vip Delia ha modo di commentare con più persone quanto accaduto in serata: con Manila e Soleil riflette sull’atteggiamento delle sorelle Selassié e sulla loro smania di vittoria. Delia ipotizza che vogliano ottenere la vittoria per motivi economici, ma le invita quindi a darsi da fare e trovarsi un impiego. Anche Davide ha un momento di confronto con Delia che, seppur abbia apprezzato le dichiarazioni forti, ma vere del ragazzo in puntata, non capisce come mai ci sia questo astio verso Lulù, dato che avevano chiarito. Davide le dà la sua versione dei fatti e Delia sembra capire meglio la situazione e loda l’attore per la trasparenza.



