Delia Duran: “Io al Gf Vip per trovare un nuovo marito”/ “Voglio conquistare Barù”

Delia Duran sembra allontanarsi sempre di più da Alex Belli, e lo si capisce anche dalle ultime confidenze nella casa del Gf Vip 2021. La bella attrice sudamericana ha infatti spiegato di essere entrata nella dimora più spiata d’Italia per trovare un nuovo uomo, strizzando poi l’occhio a Barù, altro concorrente del reality show di casa Mediaset. Lo ‘sfogo’ è giunto nella nottata passata, quando appunto Delia Duran ha spiegato: “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito – le parole riportate dai colleghi di Biccy.it – sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè”.

“Sono venuta qui – ha proseguito Delia Duran ribadendo il concetto- per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica“. Peccato però che Barù abbia di fatto ‘rimbalzato’ la stessa Delia Duran, e commentando tali dichiarazioni ha spiegato: “Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co****ne e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo”.

DELIA DURAN VUOLE CONQUISTARE BARU’, MA IL FOOD BLOGGER NON CI STA: “PARLI SEMPRE DELLE STESSE COSE”

Quindi Barù ha tagliato la conversazione con Delia Duran dicendo: “Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare. Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti”.

L’ennesimo capitolo del teatrino o veramente Delia Duran ha interessi nei confronti di Barù? La cosa certa è che Alex Belli già due settimane fa aveva anticipato l’interesse della moglie per il food blogger, dicendo: “Non penso che potrebbero piacergli dei ragazzi dentro al GF Vip. Nonostante Delia abbia anche il mio modo di fare, è solare e giocosa quindi può essere fraintesa. Potrebbe trovarsi bene con Barù. Certo non baci artistici. Lei può anzi, dopo la sospensione di ieri sera… può vivere come ha sempre voluto. Poi noi non siamo single, è una sospensione“.

