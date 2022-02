Delia Duran “Io erotica con Barù? Posso fare ciò che voglio”/ “Non sono sposata”

Delia Duran e Barù sempre più vicini al Grande Fratello Vip? Per molti telespettatori la cosa appare sempre più evidente. Gli atteggiamenti della compagna di Alex Belli stanno scatenando le gelosie di Jessica Selassiè, ormai chiaramente interessata a Barù, ma anche i mormorii della Casa. C’è chi non comprende l’atteggiamento di Delia, come Miriana Trevisan e Manila, tanto da farglielo notare.

Delia ha dunque spiegato le sue sensazioni sullo chef: “Sono arrivata qui dentro anche per imparare a conoscermi meglio. Barù è affascinante, una persona con cui mi piace stare e ridere. Facciamo delle battute insieme, ha un modo di giocare che mi piace. Lui mi parlava in spagnolo e giocavamo. Dite che stavamo flirtando io e lui? Qual è il vero problema? Posso essere libera di giocare? Poi è lui che ha iniziato.”, ha chiarito.

Delia Duran su Barù: “Sono libera, non sono sposata ufficialmente”

Delia Duran non ci sta all’essere giudicata per la sua vicinanza a Barù. “Non c’è niente di male e non mi piace essere attaccata per questo. – ha infatti chiarito la venezuelana, parlando poi anche della Selassiè – Jessica ad esempio mi ha detto di non ballare più con Barù, lei lo sta soffocando e non è bello.” E sul suo essere ‘erotica’ con Barù ha invece replicato: “Vabbè io sono fatta così. Devo mettermi in una gabbia per Jessica? […] Poi io sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare il cavolo che mi pare nella vita ricordati”, ha tuonato. Ma come reagirà Alex Belli a queste dichiarazioni?

