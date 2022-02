Delia Duran, la dichiarazione ad Alex Belli “Da oggi in poi io sarò con te”/ Crisi superata?

Delia Duran si confronta ancora una volta con Alex Belli. L’attore è preoccupato al pensiero di dover lasciare da sola Delia nella casa del Grande Fratello Vip senza che abbia dei punti di riferimento. Delia però confida ad Alex di aver perso la bussola in sua assenza ma di essere sicura che non ricapiterà più: “Prima ero una donna confusa, avevo preso una posizione ed è per questo che mi ero comportata così”, dice. Delia cerca di rassicurare poi Alex: “Da oggi in poi io sarò con te, non ti devi preoccupare se io rimango qui”. La moglie di Alex Belli è convinta che di ver trovato un suo equilibrio grazie al programma e ammette: “Io qui ho trovato il mio centro, questo programma mi ha dato tantissimo e mi ha fatto diventare più forte e consapevole di prima”. Un’esperienza che le è servita per capire che in futuro dovrà concentrarsi prima su se stessa e poi sugli altri: “Come esperienza personale questo programma mi è servito tantissimo per comprendermi e amarmi di più”. Alex si chiede, a questo punto, perché negli ultimi anni che ha trascorso con lui Delia non abbia mai sviluppato questa consapevolezza: “Io non sto parlando di questi tre anni”.

Alex Belli ricorda alla moglie quanto siano simili: “Noi siamo la stessa medaglia ma con due facce diverse, ma la medaglia non si può separare”. Delia è felice di aver ritrovato la complicità con Alex Belli e dice: “Ieri ci siamo liberati, abbiamo tolto quella negatività che poteva essere fraintesa o capita male”. Dopo aver ripercorso e chiarito le varie incertezze scaturite nel corso della giornata di ieri, Delia pone una domanda ben precisa all’attore: “Vuoi che io esca dalla Casa?”. “Non voglio condizionare le tue scelte” risponde Alex che non lascia trapelare i suoi pensieri. Delia accetta di rimanere però per dimostrare la sua forza.

Protagonista ancora una volta della puntata del 17 febbraio è ancora Delia Duran che, per l’ennesima volta, ha un confronto con il marito Alex Belli e Soleil. Quest’ultima si dice scioccata dal rapporto tra i due poiché gestiscono la loro relazione in modo strano e si dice dispiaciuta dalla decisione di Alex di dedicare tutte le sue attenzioni alla moglie. Prosegue Soleil sostenendo che tra i due non esiste l’amore libero visto che entrambi si chiedono di limitarsi negli atteggiamenti e nella propria essenza. Alfonso Signorini decide di dare il via ad un esperimento per capire i veri sentimenti di Alex. Vengono spente le luci nella Mystery e il conduttore chiede a Delia Duran di esprimere le sue emozioni. La modella si dichiara contenta, ma desiderosa di vedere da parte di Alex le reali intenzioni nel riconquistarla, evitando di avere troppe attenzioni verso Soleil. L’influencer interviene per sottolineare che attualmente non ha intenzione di rivelare le emozioni che prova per Alex poiché le loro strade si sono divise. Soleil non vuole più avere alcun tipo di rapporto con lui. E’ la volta di Alex che, riconoscendo l’unicità della due donne si dice attratto da entrambe per diverse ragioni.

Alfonso Signorini chiede ad Alex di chiarire il perché della sua indecisione e l’attore ammette la sua difficoltà. Si riaccendono quindi le luci e il conduttore pone un ultimo quesito ai tre e chiosa, dato che i presenti non rispondono, dicendo che forse non esiste l’amore libero. Delia Duran viene coinvolta per l’ennesima volta anche nel triangolo con Jessica e Barù, ma, rispetto alla puntata passata, non ci sono ulteriori novità. Tra le due i rapporti si sono freddati definitivamente. Dopo la puntata di giovedì 17, Delia ed Alex, nonostante gli alti e bassi, sembra abbiano ritrovato la complicità. Infatti, dopo il confronto nella Mystery, l’attrice ha ribadito che Alex per recuperare il matrimonio deve rivolgerle delle attenzioni esclusive. Post serata, i due hanno fatto una partita a biliardo e, tra un turno e l’altro, Alex e Delia hanno ballato scambiandosi dei baci e ripensando a ieri, Alex propone a Delia Duran e di cambiare le regole del loro rapporto e di basare il matrimonio sull’esclusività. L’attrice è un po’ titubante, ma si dice d’accordo.



