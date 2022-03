Delia Duran “Lulù Selassié fantastica, simile a me”/ “Siamo impulsive, ma il cuore…”

Delia Duran è tornata in televisione come ospite in studio all’Isola dei Famosi in qualità di amica di Lory Del Santo e del compagno Marco Cucolo. L’attrice venezuelana prima di apparire in studio però è stata ospite di Isola Party dove ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip e ha dedicato belle parole alla sua ex coinquilina Lulù Selassié.

In risposta ad alcuni tweet, l’ex finalista del GF Vip ha commentato: “Se mi manca Lulù? Lulù amore mio, è una persona stupenda, sensibile. Lei è molto simile a me. Siamo due persone impulsive però diamo tutto. Quando apriamo il cuore alle persone diamo tanto amore” l’attrice ha anche voluto mandare un messaggio alla principessa: “Ti mando un bacio, salutami Manuel e ti voglio un sacco di bene”.

Delia Duran elogia Lulù Selassié: “Persona stupenda”

Nonostante Delia Duran e Lulù Selassié abbiano avuto qualche attrito all’interno del reality, soprattutto quando la principessa è intervenuta in difesa di sua sorella Jessica dopo il flirt dell’attrice con Barù, Delia conserva un buon ricordo di tutti i suoi compagni di avventura all’interno della casa.

Anche Lulù Selassié, come Delia Duran è intervenuta a Isola Party commentando una sua possibile partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi dicendo: “Magari farei una borsetta con i cocci resistente all’acqua”.

