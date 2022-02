Delia Duran minaccia Alex Belli: “Spacco questa bottiglia!”/ “Non ti permetto di…”

Alex Belli e Delia Duran dopo il loro allontanamento sentimentale stanno cercando di risolvere i problemi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e, dopo essersi scambiati gesti d’affetto che sembravano far credere a tutti che la coppia avesse finalmente fatto pace, i due hanno avuto un litigio in sauna, nel corso del quale Delia Duran ha minacciato di spaccare una bottiglia.

Parlando del bacio della donna a Barù come ripicca a Jessica, l’attore ha espresso il suo dissenso sul comportamento di Delia Duran, affermando: “Siamo proprio su due binari diversi. Qual è il tuo problema? Per me è incomprensibile, non ha senso, una donna elegante non le fa certe cose”. Delia non si è tenuta le critiche e ha subito risposto: “Per me non c’è un senso a tutto questo, il senso è che io sono questa. Jessica ha detto di essere mia amica, ha continuato a dire queste cose e poi mi guardava con occhi differenti perché io scherzavo con Barù”.

Delia Duran va su tutte le furie con Alex Belli

Alex Belli però non è contento del comportamento di Delia Duran e ha voluto metterla in guardia anche su alcune concorrenti che secondo lui non hanno una buona influenza nei suoi confronti, come Nathaly Caldonazzo: “Non è una persona positiva per te”.

Il confronto tra la coppia più chiacchierata di questo Grande Fratello Vip è continuato fino a diventare molto acceso, a tal punto che Delia ha accusato suo marito di non lasciarla spiegare: “Fammi finire il mio dialogo, me ne vado. Mi dà fastidio il fatto che tu non abbia capito un cavolo. Io l’ho fatto apposta perché lui mi ha stuzzicato”. Frasi a cui è seguita la risposta di Alex, che ha detto: “Ma quale programma stai vedendo? Stai vedendo un altro programma mi sa”. Delia ha minacciato il marito di spaccare la bottiglia che si trovava lì accanto a loro, dicendo: “Questa roba non te la permetto Alex Belli, sennò io spacco questa bottiglia”.

