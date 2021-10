Delia Duran: “Mio marito Alex Belli attratto da Soleil Sorge”/ “Sono uguali, ma…”

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, torna a parlare del feeling tra il marito e Soleil Sorge. Tra Belli e l’influencer, complice la convivenza nella casa più famosa d’Italia, è nata una grande amicizia. I due, inoltre, durante il kiss freeze, si sono anche scambiati un bacio commentato in diretta da Alfonso Signorini durante la tredicesima puntata. Nonostante Alex e Soleil trascorrano tanto tempo insieme, Delia ribadisce di fidarsi totalmente del marito.

Alex Belli e Soleil Sorge dopo bacio al GF Vip: "C'è complicità"/ "É stato spontaneo"

“Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte”, ha spiegato la Duran in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000.

Delia Duran: “La fiducia è il punto forte del matrimonio con Alex Belli”

Delia Duran si fida totalmente del marito Alex Belli e non teme il suo rapporto con Soleil Sorge. La Duran, infatti, non teme assolutamente per il proprio matrimonio e non vede ambiguità nel feeling tra Alex e l’influencer. “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. Alex è un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto”.

VIDEO BACIO ALEX BELLI E SOLEIL SORGE AL GF VIP/ Ci sarà futuro per la coppia?

Nessun timore, dunque, per la Duran che, per far sentire il proprio appoggio al marito Alex, gli ha anche inviato un aereo. L’attore, da parte sua, parla sempre di lei e ha più volte rivolto un appello per ricevere una sorpresa dalla moglie. “Fatti la quarantena prima di venire qui”, ha detto Alex rivolgendosi alla moglie che vorrebbe abbracciare e non solo vedere in un’eventuale sorpresa in casa.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli e Soleil Sorge, sempre di più vicini/ Al GF VIP è nata una coppia di amici o altro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA