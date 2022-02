Delia Duran, moglie Alex Belli/ Matrimonio finito? “Si è raffreddato tutto tra noi”

Delia Duran, moglie di Alex Belli, negli ultimi cinque mesi, è stata la protagonista indiscussa del gossip italiano. La presenza di Belli nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e il suo rapporto con Soleil Sorge hanno portato visibilità a Delia che, dopo l’uscita di Alex, è diventata a sua volta una concorrente ufficiale della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La Duran ha scelto di entrare nella casa di Cinecittà per mettere alla prova il proprio matrimonio e capire se, realmente, le emozioni, nella casa, sono amplificate come è stato raccontato spesso. Dall’ingresso di Delia al Grande Fratello Vip sono già trascorse diverse settimane, ma i dubbi ci sono ancora.

Nonostante abbia fatto un gesto forte e importante togliendosi la fede, la Duran appare ancora indecisa su quello che sarà il futuro del suo matrimonio. Dopo aver annunciato la decisione di mettere un punto a tutto, sfogandosi con Manila Nazzaro in cui ha trovato un’amica, ha ammesso di voler salvare il suo rapporto con Alex Belli palesando così la possibilità di lasciare il reality nella prossima puntata. Ma cosa pensa Alex Belli di tutto questo?

Delia Duran e Alex Belli: matrimonio in bilico

Alex Belli che oggi, sabato 5 febbraio, è ospite di Verissimo, continua a seguire l’avventura di Delia Duran al Grande Fratello Vip avendo confronti con lei in ogni puntata del reality. Pur parlando d’amore, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha fatto intuire di essere pronto ad accettare un’eventuale rottura qualora Delia dovesse decidere di chiudere definitivamente la loro storia.

“Se mi lascerà davvero? Allora, prima di tutto devo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me, ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto dove stare se mi lasciasse è una bugia, perché lei ha una sua stabilità economica, un suo mondo separato dal mio. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada io sarò felice per lei […] Io devo solo accettare quelle che sono le sue decisioni e la sua volontà. Però è chiaro che si è raffreddato tutto”, ha spiegato Belli.

