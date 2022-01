Delia Duran, non entra al GF Vip 2021?/ Un video la incastra o è un depistaggio di Alex Belli…

Delia Duran entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 o no? Sembrava ormai sicuro il suo ingresso, poi sono circolate le voci di una presunta positività al Covid che sono state smentite dalla moglie di Alex Belli. Ora è l’attore a seminare, suo malgrado, nuovi dubbi. Potrebbe aver fatto involontariamente uno “spoiler”, a meno che non si tratti di un clamoroso “fake” per depistare l’ingresso di domani della modella nella casa. Cos’è successo? Tutti ipotizzavano l’ingresso nel reality da parte di Delia Duran il 3 gennaio, ma Alex Belli la notte del 31 dicembre ha pubblicato diverse stories sui social in cui lo si vede festeggiare proprio con la moglie e altri amici.

Per molti questa è la prova che Delia Duran non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2021, in quanto doveva essere chiusa in hotel per la quarantena obbligatoria, prevista per tutti gli ingressi nel programma. Resterebbe da capire se l’arrivo è solo rimandato o se gli autori hanno deciso di non farla più entrare al Grande Fratello Vip 2021.

Delia Duran e gli indizi social…

Proprio l’ultimo giorno dell’anno Alex Belli, oltre a scatenarsi con la moglie Delia Duran, ha pubblicato un video sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021, in cui non sono mancate ovviamente immagini relative alla sua “amicizia” con Soleil Sorge. Non a caso lo ha intitolato «alchimie artistiche». La stessa Delia Duran nelle sue ultime stories su Instagram ha condiviso momenti della festa di Capodanno, mentre ieri ha pubblicato un post in cui ha salutato il 2021 e accolto il nuovo anno.

«Tieni il sorriso, lascia andare la lacrima, continua a ridere, perdi il dolore, cerca la gioia e abbandona la paura. Buon Anno! Auguro a te e a tutta la tua famiglia un 2022 ricco di successi! #deliaduran #alexbelli #happynewyear», a cui ha aggiunto il simbolo dell’infinito. Nessun indizio sulla sua eventuale partecipazione al reality, anche se proprio queste stories potrebbero esserlo, visto che non appare affatto in quarantena per entrare nella Casa più spiata d’Italia. O si tratta di un depistaggio?

