Delia Duran non lascia il GF VIP/ Alex Belli fuori dalla casa, lei: “io resto per me”

Alex Belli fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La ‘moglie’ Delia Duran decide di non seguirlo e di giocarsi la finale a cui è stata candidata dal pubblico da casa. “Quando ho vissuto qua dentro ho sempre avuto un focus, nonostante le montagne russe. Io e Delia viviamo in un incastro, quando sono lontano da lei mi sento perso” – dice l’attore di Centovetrine che ringrazia Alfonso Signorini – “grazie tantissimo per questa opportunità, per poter parlare e mettere a posto queste cose, avevo una tale lama nel cuore che mi distruggeva. Abbiamo vissuto tre anni e mezzo pazzeschi, il nostro amore è più forte di qualsiasi accadimento, di qualsiasi cosa. L’amore vince su tutto, sono caduto, sbaglio, sono imperfetto, ma alla fine dei conti tutto quello che è stato tra di noi è vero, tangibile”.

Katia Ricciarelli furiosa con Alex Belli "Ti darei una sberla"/ E minaccia "Vado via"

Alfonso Signorini allora Delia in confessionale: “abbiamo tanto parlato del tuo rapporto con Alex, ti sei anche chiesta del sentimento che possa avere legato Alex a Soleil” con la Duran che replica “mi sento più sicura di me se stessa, sono super felice. Ho confrontato i miei mostri, le mie paure e incertezze”. Dallo studio Signorini domanda: “dentro il tuo cuore che cosa senti sul rapporto con Alex?”.

Bacio Soleil e Delia al GF VIP/ Signorini "c'è attrazione fisica?", qualcosa non torna..

Delia Duran non segue Alex Belli fuori dal GF VIP

Una domanda che spiazza Delia Duran chiamata a parlare, ancora una volta, del rapporto con Alex Belli. “Dopo tutte le risposte abbiamo chiarito tutto, so che è stato veramente amore tra Alex e Soleil. Dopo di questa dichiarazione d’amore devo dirti che la fiducia non è risolta, quindi gli ho detto hai fatto benissimo” – dice Delia Duran che aggiunge – “è vero lo amo alla follia, ma ci vuole tempo per recuperare. Ho bisogno di tempo, probabilmente fuori dalla casa potremo risolvere”.

Signorini allora sgancia la bomba più: “ma tu Delia che cosa vuoi fare arrivata a questo punto? Vuoi arrivare dritta in finale, come il pubblico da casa ti ha scelto, oppure vuoi prendere tuo marito per mano e lasciare il programma?”. La Duran non ci ha pensato un attimo e ha risposto: “voglio rimanere per me, per me stessa”. Niente da fare: la porta rossa attende solo Belli che esce ancora una volta da solo dalla casa.

Delia Duran, la dichiarazione ad Alex Belli "Da oggi in poi io sarò con te"/ Crisi superata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA