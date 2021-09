Delia Duran pazza di gelosia per Alex Belli al GF Vip/ Lui: “Può stare tranquilla”

Per le donne della Casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli è il più bello in assoluto tra i concorrenti. Le tre principesse Selassié, così come Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, ritengono che Alex sia un vero e proprio principe azzurro e che, soprattutto sia un seduttore. Da Casa tutti questi complimenti hanno però infastidito e non poco Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Lui, però, è convinto che lei sia tranquilla, anche perché non ci sono stati gesti scorretti o parole eccessive da parte sua.

Alex Belli tranquillizza la moglie Delia Duran in diretta al Grande Fratello Vip

In diretta su Canale 5 Alex Belli allora dichiara: “Io e Delia siamo stati per 3 anni 24 ore sui 24 insieme, il nostro è un rapporto simbiotico. Tutto quello che succede qui dentro potrebbe quindi farle effetto. Lei però si fida di me”. Peccato che invece la moglie abbia già dato sfogo a quella grande gelosia di cui lui stesso ha parlato di recente in una lettera scritta e pubblicata dal settimanale DiPiù. A breve Alex scoprirà che Delia non solo ha attaccato le principesse Selassié per i loro commenti verso il marito, ma che ha già aperto una guerra contro Sophie Codegoni, che presto farà il suo ingrasso nella Casa.

