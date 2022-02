Delia Duran prima finalista Grande Fratello Vip?/ “Con Barù nessun flirt, scherzo!”

Delia Duran, le dinamiche al GF Vip: dal suo ingresso ad oggi

La modella venezuelana Delia Duran, entrata come nuova concorrente del Grande Fratello Vip a partire dal 14 gennaio, ha avuto un percorso pieno di avventure all’interno della Casa sino ad arrivare a candidarsi ad ottenere un posto nella tanto ambita finale. Protagonista di diversi scontri con suo marito Alex Belli quando l’attore era ancora un concorrente della Casa, il suo ingresso ha causato vari battibecchi con Soleil Sorge, accusata di essersi intromessa nel suo matrimonio con Alex, diventando molto intima e instaurando un forte legame d’amicizia. Questa relazione ha portato entrambi a farsi delle domande sui propri sentimenti, ma nel frattempo Delia ha deciso di prendersi una pausa dal marito ed entrare nella Casa come vera e propria concorrente.

Il triangolo ormai giunto alla fine, porta le critiche e le reazioni negative dei fan a casa che hanno condannato la maniera di esporre al pubblico i loro problemi. Nell’ultimo televoto del Grande Fratello Vip la modella ha battuto la sua rivale numero uno Soleil, guadagnando una candidatura per la finale della trasmissione. Questo risultato ha sicuramente scosso gli equilibri della Casa, causando molte critiche da parte della componente femminile. Le altre concorrenti in gara hanno commentato la vittoria della Duran come un riflesso delle decisione del pubblico femminile, ma in parte si sono dissociate.

Tra Delia Duran e Alex Belli sono solo teatrini?

I Vipponi sono riusciti anche a mettere in dubbio la veridicità dei comportamenti della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran, accusandoli di compiere dei veri e propri teatrini. Katia Ricciarelli e Barù sono stati i primi a sbottare sulla situazione causando l’ira della modella sudamericana.

Ora non resta che vedere come si evolveranno in questi giorni al Grande Fratello Vip le relazioni tra i concorrenti che hanno duramente criticato gli atteggiamenti di Delia, che in ogni caso riesce a godersi il suo momento ed instaurare anche le sue nuove amicizie. Nel frattempo la venezuelana si allena con le sue colleghe, cimentandosi nella coreografia delle Spice Girls ai loro tempi d’oro e continua a confrontarsi con Soleil Sorge, cercando di comprendere fino in fondo quanto accaduto nelle passate settimane con il marito Alex che a sua volta ha ammesso di essersi innamorato dell’influencer. La modella è al televoto per chi finirà in finale tra lei, Manila, Katia e Davide: chi avrà la meglio?

Il rimprovero delle Vippone per l’avvicinamento di Delia Duran a Barù

Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere l’avvicinamento di Delia Duran a Barù. Si è parlato di un bacio tra i due poi smentito, ma ciò che alcune ragazze della Casa avrebbero notato sarebbe il tormento di Jessica, a sua volta interessata al Vippone (ma al momento non corrisposta). Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro hanno quindi approfittato per parlare con la venezuelana sottolineando il suo modo di dare consenso alle attenzioni di Barù, giocando forse troppo con la sua femminilità e condizionando negativamente l’umore della Selassié. “Ho un modo di scherzare anche con lui così”, si è giustificata Delia, non comprendendo cosa dovrebbe modificare dei suoi atteggiamenti.

Miriana le ha quindi consigliato, in assenza di un suo reale interesse per Barù, di non dare troppa corda alle battute provocatorie del concorrente dal momento che sembrerebbero delle avance: “Stavate flirtando, c’ero”. Ma la Duran ha ribadito di rispettare Jessica: “La love story qua non la voglio avere con nessuno”, ha chiarito la donna, che convinta dal discorso delle inquiline ha deciso di fare un passo indietro con Barù.



