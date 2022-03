Delia Duran “promessa infranta” ad Antonio Medugno/ “Una volta all’anno io e Alex…”

Antonio Medugno e Delia Duran hanno condiviso dei bei momenti dentro la casa del Grande Fratello VIP. Nelle mura di Cinecittà era nata una bell’amicizia “artistica” tra i due concorrenti gieffini, quasi in risposta al precedente percorso intrapreso dal marito della fotomodella, Alex Belli, e Soleil Sorge. In queste ultime ore, però, hanno fatto rumore le dichiarazioni del giovane influencer, che a quanto dice è rimasto molto deluso dal comportamento di Delia, che una volta concluso il Grande Fratello VIP sarebbe sparita misteriosamente. “Delia Duran? Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo. Ma niente, non ha mantenuto la parola, non l’ho più sentita… sarà indaffarata, non lo so. Però… vabbè me l’aspettavo”, ha spiegato Antonio.

Antonio Medugno, stoccata a Delia Duran. Lei non risponde e si gode l’amore libero con Alex Belli

Mentre Antonio Medugno mastica amaro per il comportamento di Delia Duran, lei si gode l’amore libero ritrovato con il suo Alex Belli. Ospite di Verissimo pochi giorni fa, la modella è tornata sul tema più dibattuto: ovvero l’ingresso di una terza persona nella relazione con suo marito. “Non è che lo facciamo tutti i giorni, è un gioco alla fine. Lo facciamo ogni tanto, per stimolare il rapporto di coppia, una volta all’anno diciamo”, ha raccontato Delia Duran nel vis a vis con Silvia Toffanin. “A cavallo del mio compleanno”, ha precisato ironicamente Alex Belli. “L’amore non è definibile, noi vogliamo essere liberi anche di fare apprezzamenti su altre persone”, ha poi ribadito la showgirl.

