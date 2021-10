Delia Duran richiesta hot al GF Vip/ “Fatemi entrare: cena, notte di passione e magari ci scappa un bebè”

Delia Duran durante un’intervista a Novella 2000 ha parlato di Alex Belli e del suo percorso all’interno della casa, parlando anche del rapporto dell’attore con Soleil Sorge e si è lasciata andare ad una richiesta choc per la redazione del Grande Fratello Vip: “Fatemi entrare nella casa, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui”, che Alex Belli avesse bisogno di sfogare i suoi istinti era chiaro anche agli altri concorrenti della casa, soprattutto a Carmen Russo che aveva sorpreso l’attore mentre si intratteneva con se stesso in bagno.

Soleil Sorge flirt con Alex Belli al GF Vip?/ "Se non fosse impegnato..."

Delia Duran ha detto: “Voglio fare un appello al Grande Fratello. Vorrei che mi organizzasse una cena super romantica con Alex nella Casa, cena che proseguirà con una notte di passione. Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui. Chissà se durante questo incontro ci scappi anche un bebè. Alex ed io siamo imprevedibili”.

Delia Duran: "Mio marito Alex Belli attratto da Soleil Sorge"/ "Sono uguali, ma..."

Delia Duran, richiesta hot al Grande Fratello Vip

Alex Belli all’interno della casa ha raccontato il suo desiderio di diventare padre e le difficoltà nel concepimento insieme alla sua compagna, chissà se i due, dopo averle provate tutte, non scelgano di provare anche a concepire un figlio all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Chissà se Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello accettino la proposta hot della donna e decidano di far incontrare la coppia. Magari il misterioso biglietto caduto nel giardino con il drone era destinato proprio ad Alex Belli…

LEGGI ANCHE:

Alex Belli e Soleil Sorge dopo bacio al GF Vip: "C'è complicità"/ "É stato spontaneo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA