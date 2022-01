Delia Duran/ “Ruba” Manila Nazzaro a Soleil Sorge, nuovo confronto con Alex Belli: tutto da copione?

Delia Duran: nuovo confronto con Alex Belli?

Delia Duran è entrata da pochi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip ed è già riuscita a scombussolarne gli equilibri. La modella già prima di entrare nella casa è stata per settimane al centro dell’attenzione a causa dei comportamenti del marito Alex Belli con Soleil Sorge. Dopo innumerevoli confronti Delia ha scelto di provare l’esperienza del GF per comprendere meglio cosa ha vissuto l’attore dentro la casa. Nel corso della puntata di lunedì, Delia e Solei sono state chiamate in Mistery Room da Alfonso Signorini per un nuovo confronto con Belli, che ha criticato la moglie per aver scelto di entrare nella casa rendendo inutile qualsiasi tipo di chiarimento tra loro. Dopo la diretta la moglie di Alex Belli ha cercato nuovamente di impostare un dialogo con Soleil Sorge. Questa sera, venerdì 21 gennaio, Alex Belli tornerà nella Casa: con chi sarà il confronto, Delia o Soleil?

"Alex e Delia? Lui la riprenderà: saranno felici e scontenti”/ Il copione già scritto secondo Soleil Sorge

Delia Duran “ruba” Manila Nazzaro a Soleil Sorge

Negli ultimi giorni, Delia Duran ha avuto modo di confrontarsi con molti vip dentro la casa del Grande Fratello Vip. La modella ha voluto parlare con Davide Silvestri della sua amicizia con Alex Belli e di cosa le ha detto il marito sull’attore di “Vivere”. Delia ha anche discusso con Barù Gaetani: il nobile, infatti, non capisce perché la modella sia entrata nella casa del Grande Fratello per affrontare i suoi problemi di coppia e pensa che sia tutto studiato a tavolino. Inaspettatamente Delia ha trovato una spalla in Manila Nazzaro, da sempre molto legata a Soleil Sorge. “Con Sole non si riesce più a parlare, proprio zero… Ha fatto muro anche con me perchè comunque parlo con Delia. Mi dispiace tantissimo questa cosa. Con me si è chiusa. Ma non posso fare altro… le persone devono essere ascoltate, sempre”, ha detto la ex Miss Italia a Sophie Codegoni.

