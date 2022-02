Delia Duran sbotta su Alex Belli a letto con Soleil Sorge/ “Voglio l’esclusiva!”

E’ una Delia Duran furibonda quella che apre gli occhi all’indomani della nuova nonché 41esima diretta del Grande Fratello vip 6 in corso, così come emerge dal nuovo confronto registratosi nella Casa tra la venezuelana e il promesso sposo, Alex Belli. I due si trovano nella sauna del bunker dei vipponi, quando Delia prega ad Alex di non rivolgerle oltremodo la parola, per poi rivelargli il motivo della suo turbamento: ancora lei, Soleil Sorge! Eh già, la Duran ha assistito in puntata alla clip dove Alex piange mentre dichiara di sentirsi solo tra le braccia di Soleil, tenendosi disteso sul corpo della “terza incomoda”, a letto. L’ennesimo tradimento per Delia, tanto che la venezuelana chiede ora all’attore l’esclusiva delle “lacrime a letto”.

"Delia ha dato uno schiaffo ad Alex"/ Scena censurata al GF Vip? Soleil svela tutto

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran discutono ancora

I promessi sposi del Grande Fratello vip in corso non smettono di riservare al pubblico tv momenti ad alta tensione nel gioco della Casa dei vip. L’ultimo è l’ennesimo confronto che vede Alex Belli e Delia Duran discutere animatamente in sauna, per le attenzioni quotidiane che l’attore riserva a Soleil Sorge, come ad esempio svegliarla il mattino, con la venezuelana che si dichiara furiosa dopo aver assistito all’rvm sulle lacrime dell’attore condivise a letto con l’ex Uomini e donne.

Stella "Io mandata in TV da Alex Belli? No"/ Katarina "Sei manipolata da lui!"

“Stai zitto! -esordisce Delia parlando stizzita ad Alex, per poi spiegargli il motivo per cui lei ne ha abbastanza di lui-. Per me è sacro, il fatto che tu vai a svegliarla è una cosa che fai con la tua donna e non con un’amica. Sappi che queste cose sono intime, per quella roba lì io ti chiedo l’esclusiva! Perché sono io la tua donna!”. “Non volevo appesantirti”, prova a difendersi a spada tratta, Alex, in riferimento ai dolori condivisi con Soleil.

Il web si spacca sul triangolo del Grande Fratello vip

Intanto, l’opinione dell’occhio pubblico si divide molto sulla dinamica del triangolo del Grande Fratello vip, che ora vede Delia Duran chiedere l’esclusiva ad Alex Belli delle “lacrime a letto” riservate a Soleil Sorge. “Ma solo a me fa ridere il pagliaccio Belli?”; “Ma come sono cose sacre, se poi fanno le orge a tre, i promessi sposi?”; “Ma basta con questa sceneggiata!”; “Che rottura di * questi due”, si legge tra i vari commenti social, perlopiù critici sui promessi sposi. Nel frattempo, prosegue la corsa verso la finale del reality di Soleil Sorge: quest’ultima sogna di affermarsi tra i concorrenti della finale, dopo aver deciso di chiudere in definitiva i rapporti malsani con Belli e il triangolo, all’ultima puntata del reality: “Io ho scelto, non affondo su quella nave, perché non ci sono più”.

"Soleil Sorge opinionista La Pupa e il Secchione Show"/ Annuncio al Gf Vip: a farlo…

Chissà, quindi, se Soleil riuscirà a vendicarsi delle lacrime versate nel gioco, all’ambita finale. Quest’ultima puntata del Grande fratello vip è prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA