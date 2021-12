Delia Duran scappa da Alex Belli e lascia Milano/ “Ho bisogno di tempo per me stessa”

“Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha deciso che uno non possa amare nonostante abbia un’altra situazione?”. Le parole sono quelle di Alex Belli che ieri, in diretta al Grande Fratello Vip, ha chiarito i suoi sentimenti per Soleil Sorge, ammettendo di amarla. Delia Duran avrebbe avuto l’occasione di parlare con suo marito al telefono per chiedere nuovi chiarimenti e affrontarlo, ma ha deciso di non sfruttare questa occasione, cosa che ha sbalordito tutti.

A chiarire questo gesto ora arriva proprio la bella venezuelana con un post piuttosto forte, in cui annuncia la volontà di scappare e allontanarsi da questo turbinio di cose che la stanno inondando in queste settimane. “Sono stati giorni complessi…” annuncia Delia in una story pubblicata su Instagram, in cui spiega quali sono ad oggi i suoi sentimenti.

Delia Duran lascia Milano: “Ho bisogno di scappare, pensare a me stessa”

Delia Duran si rivolge allora a tutti coloro che in questi ultimi giorni le hanno scritto, supportandola: “Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato, – poi annuncia di volersi allontanare un po’ non solo dai social ma proprio da Milano, città in cui vive con suo marito Alex Belli – ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa. Hasta luego Milano!” Insomma, Delia lascia Milano per un tempo al momento non chiaro, decisa ad allontanarsi dal caos mediatico scatenato da Alex al Grande Fratello Vip. Come reagirà lui messo di fronte a questa svolta inaspettata?

