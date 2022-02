Delia Duran “scarica” su Soleil Sorge/ “Non potrei mai essere sua amica”, niente triangolo con Alex Belli?

Lunedì 14 febbraio, gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip 2021 cambieranno ancora con il ritorno di Alex Belli che avrà così la possibilità di confrontarsi con Soleil Sorge con cui ha condiviso tutto il percorso nella casa e con Delia Duran a cui ha inviato un aereo per farle capire di considerarla l’unica donna della sua vita. Delia, dopo aver annunciato di considerarsi una donna libera, non nasconde di avere le idee confuse e avere Alex in casa potrebbe aiutarla a capire ciò che desidera realmente. Pare, invece, avere le idee chiare su Soleil Sorge. Dopo i primi giorni di gelo totale, tra le due sembrava potesse nascere un’amicizia. A smentire tutto, però, è stata la modella venezuelana, convinta che tra lei e l’influencer non potrà mai esserci un rapporto d’amicizia.

Delia ha parlato di Soleil Sorge con Nathaly Caldonazzo che con l’influencer ha un rapporto turbolento e che ha fatto un passo indietro. “Lei mi sta anche simpatica, quando ci parli, ci parli bene. Ho sbagliato perché ho preso difese per te forti, mi sono esposta tanto e poi… Mi è dispiaciuto, perché anche io sono stata con un uomo sposato e non si fa”, ha detto la Caldonazzo.

Delia Duran e le parole su Soleil Sorge

Dopo aver ascoltato le parole di Nathaly Caldo su Soleil Sorge, Delia Duran ha espresso la propria opinione sull’influencer. “Chiarisci con lei. Ti voglio bene, grazie per quello che hai fatto per me, sei una donna pazzesca. Anche io ho iniziata ad ascoltarla quando lei è stata dalla mia parte. L’ho capita e l’ho trovata intelligente, mi è piaciuto il suo modo di pensare e vedere le cose”, ha detto la modella venezuelana.

Nonostante le parole di stima, tuttavia, Delia è convinta che con Soleil non potrà mai nascere un’amicizia. “Essere amiche è un passaggio più difficile. Non potrei essere amica, non ho la certezza anche se ho visto una Soleil più carina e spensierata”, ha concluso Delia che ora aspetta il rientro in casa di Alex Belli.

