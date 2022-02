Delia Duran sconvolta dal messaggio di AlexBelli/ “Non ci credo”, Manila “È un primo passo”

Oggi Alex Belli ha inviato un aereo destinato alla sua (ex?) moglie Delia Duran, anche se non si è solo limitato ad inviare il messaggio, ma attraverso diverse storie Instagram fatto vedere a tutti i suoi fan di aver guidato l’aereo sopra Cinecittà per portare in prima persona il suo messaggio a Delia. L’attrice dopo aver visto il messaggio di Alex Belli però non ha reagito come tutti si sarebbero aspettati.

Delia Duran, alla domanda di Manila Nazzaro che le ha chiesto: “Non sei felice?” ha commentato: “No, non sono contenta. Non capisco, non ci credo”. L’ex Miss Italia, ascoltando la risposta dell’amica ha cercato di alleggerire la situazione dicendo: “È già un primo passaggio, poi ovvio che ci devono essere altre dimostrazioni. Però questa è già una cosa molto bella, è la prima”.

Delia Duran risponde al messaggio di Alex Belli

Il messaggio di Alex Belli per Delia Duran recitava: “Delia sei l’unica donna della mia vita”, e Manila, vedendo la reazione dell’amica, ha continuato: “Da un punto di vista bisognava ripartire. Non puoi non essere felice di questa cosa. Se lo ricevessi io un aereo del genere da Lorenzo impazzirei”.

Dopo aver visto l’aereo, anche gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021 hanno espresso la loro felicità per la donna che, dopo diverso tempo, ha ottenuto un primo passo da parte dell’attore commentando: “Un colpo di scena, che carino!”, mentre Jessica Selassié ha detto: “Dai, che è l’uomo della tua vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





