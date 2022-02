Delia Duran scopre del rientro di Alex Belli al Gf Vip/ Reazione choc in giardino

Il rientro nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Alex Belli non è più un segreto per i concorrenti. Questa mattina, alcuni fan del reality, sono andati ad urlare fuori dalla casa rivelando agli inquilini dell’immediato ritorno di Alex Belli che ha abbandonato il reality lo scorso dicembre per una squalifica non avendo rispettato le regole. Una notizia che ha provocato reazioni diverse tra gli altri concorrenti. Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, dopo aver ascoltato le urla, hanno sorriso minimizzando la notizia pensando ad un rientro di pochi giorni per l’attore, ma come ha reagito Delia Duran?

Delia Duran confessione choc "Si mi piace Antonio Medugno"/ Cosa dirà Alex Belli?

La modella venezuelana, in quel momento, era presente in giardino con Miriana e Nathaly. Pensando di non aver capito bene, ha chiesto alla Caldonazzo di ripetere le parole urlate dai fan e, di fronte alla conferma del rientro di Alex, è rimasta inizialmente senza parole. Scioccata e in religioso silenzio, Delia è rimasta immersa nei suoi pensieri per qualche minuto. Dopo, però, c’è stato il colpo di scena.

Gianmaria Antinolfi "Figlio da Belen? Smentisco" / "Alex Belli? Non lo inviterei a cena, neanche a colazione"

La reazione cadente di Delia Duran al rientro di Alex Belli al Grande Fratello Vip

Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, di fronte al silenzio di Delia Duran, hanno provato a smuoverla. La modella Venezuelana ha così sorriso per poi perdere letteralmente l’equilibrio e cadere dalla sedia. Una reazione che ha divertito le altre concorrenti, ma che svela la preoccupazione di Delia. Nella casa di Cinecittà, la Duran sta tirando fuori la parte più allegra e ironica del suo carattere: cosa accadrà con il rientro di Alex?

Belli tornerà nella casa del Grande Fratello vip nel momento di maggiore tranquillità di Delia. Quest’ultima, infatti, ha legato con la maggior parte dei concorrenti trovando anche un’inattesa serenità con Soleil Sorge. La Duran, inoltre, si sta avvicinando anche ad Antonio Medugno ammettendo di essere interessata. Se Antonio resterà nella casa, corteggerà Delia? Come reagirà Alex Belli di fronte ad un rapporto più stretto tra Delia e Antonio? Lo scopriremo presto.

Delia Duran ci prova con Antonio Medugno, bacio sfiorato a letto/ Devo starti lontana

Miriana ha sentito "Delia stai attenta Alex rientra" Guardate le loro reazioni!

E comunque l'unica attenta deve essere Soleil a non farsi abbindolare#gfvip #solearmy pic.twitter.com/mKxfO2VFNC — Catia (@catiuz92) February 10, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA