Delia Duran “Se avessi una casa lo avrei già lasciato Alex Belli”/ Confessione choc

Delia Duran sempre più in crisi per il suo rapporto turbolento con Alex Belli. Mentre lui la attende fuori dalla casa del Grande Fratello VIP per riprendere in mano la relazione, la fotomodella ed influencer continua a riflettere all’interno delle mura di Cinecittà, dove ormai giornalmente condivide le sue sensazioni sulla storia d’amore con l’attore. In una conversazione avvenuta alcune ore fa, con Manila Nazzaro, Delia si è lasciata andare ad un lungo sfogo, senza nascondere le lacrime e il suo malessere.

Giulia Salemi attacca il triangolo Alex-Delia-Soleil/ "Ci tengo alla mia monogamia", ma poi ritratta...

“Se avessi una casa avrei già lasciato Alex”, la confessione choc della Duran. Manila Nazzaro ha provato a rincuorarla, ma negli occhi di Delia c’era solo delusione e amarezza ripensando all’amicizia un po’ troppo spinta tra il suo Alex e Soleil. “Arrivata a questo punto voglio stare con le persone al di là della storia che hanno fuori”, ha aggiunto. L’ex Miss Italia si è schierata dalla parte della Duran e ha ribadito che nessuno dei coinquilini ha il diritto di poterla giudicare negativamente.

Giacomo Urtis, clamoroso fuorionda su Alex Belli e Delia/ "Hanno fatto le or*e, dai…"

Delia Duran e la crisi con Alex Belli, la rivelazione a Manila: “Avessi una casa lo avrei mollato”

La frase che ha destato maggiore attenzione tra il pubblico gieffino è quella che la Duran ha detto a Manila a proposito del suo rapporto con il marito Alex. “Se avessi una casa lo avrei mollato“, ha ammesso la modella venezuelana, che ha poi affermato di non provare alcun astio nei confronti di Soleil Sorge: “Ho capito la persona che è, non proverò mai odio”.

Alla conversazione ha poi partecipato anche Nathaly Caldonazzo, che ha sentito Manila puntare il dito nei confronti di Soleil Sorge, convinta che anche lei abbia le sue responsabilità. Delia Duran, dal canto suo, sembra avere le idee chiare ma poca determinazione nel prendere una scelta definitiva e portarla avanti con decisione: “Vorrei avere la forza. Io lo voglio lasciare”, ha detto sconsolata.

Barù attacca Delia Duran "Paracu*ata ciò che fai con Alex"/ "Non rompere i cog*ioni…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA