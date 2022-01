Delia Duran si confida con Jessica Selassiè/ “Voglio che Alex capisca che…”

Delia Duran sta soffrendo molto per Alex Belli. La donna si confida con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip e riflette sulle decisioni che ha preso. Jessica Selassiè spera in cuor suo che Delia e Soleil possa trovarsi all’interno della casa e dice a Delia: “Spero che prima o poi tu e Soleil vi parliate. Se conosci il lato bello di Soleil potreste divertirvi qui dentro”. Jessica è convinta che il tempo a disposizione possa aiutare Delia nel fare chiarezza dentro di sé per valutare anche aspetti legati al suo matrimonio con Belli: “Secondo me il tempo che passerai qui sarà anche per elaborare il tuo amore per Alex. Per uscire da qua più forte, consapevole e decisa”.

Delia fa tesoro delle parole spese da Jessica e resta piacevolmente sorpresa della cura con cui le parla, confessandole che se ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello è anche per prendersi un momento lontano da Alex affinché lui si accorga del dolore che le ha fatto provare “Io ho messo questa sospensione per fargli capire che io valgo e soprattutto che io ci tengo”. Jessica condivide le sue parole e dice: “Ma è uno buono con un cuore enorme però fai bene a fargli capire che ci sei ma non sei scontata”. Jessica conviene pertanto con la scelta presa da Delia.

Delia Duran e il suo ingresso turbolento nella casa del GF Vip

Dopo diverse settimane alle prese con il triangolo amoroso con Alex Belli, Soleil e Delia Duran protagonisti, quest’ultima è stata clamorosamente scelta per varcare la soglia della porta rossa nel corso della trentaquattresima puntata del reality. Delia Duran ha avuto già modo di conoscere la casa, principalmente per confrontarsi diverse volte con Soleil e con il marito. Questa volta però il suo ingresso è permanente fino ad eventuali nomination, ma prima di varcare la porta nel corso della serata ha avuto l’ennesimo scontro con il suo consorte. L’ex attore l’ha infatti esortata ancora una volta a vivere i suoi problemi con lui, reputando senza senso la scelta di entrare nella casa evitando il confronto con lui. Dal canto suo Delia Duran si è dimostrata fortemente decisa a provare l’esperienza, considerandola l’unico modo per ritrovare se stessa e valutare a pieno il futuro della sua relazione con l’attore. Inoltre, ha spiegato di aver vissuto gli ultimi giorni con l’uomo in maniera piuttosto negativa, avvertendo una lontananza mia captata prima. Ragion per chi stargli lontano attraverso l’esperienza del Grande Fratello la reputa un’alternativa decisamente fattibile.

Una volta arrivato il momento del suo ingresso, Alfonso Signorini ha voluto accoglierla con una clip riassuntiva della interminabile telenovela amorosa che ha monopolizzato gran parte di questo reality. Successivamente è stata raggiunta da Soleil Sorge con la quale dopo pochi attimi è partita l’ennesima discussione. La Duran ha inizialmente sottolineato di non voler fare polemiche, per poi accusare la Sorge di incoerenza e falsità. A quel punto gli animi si sono scaldati e come previsto sono volate parole grosse prima di essere riportate alla calma dal presentatore. Visto l’imminente ingresso, Delia non ha preso parte alle nomination della serata risultando inoltre anche immune ad ipotetiche votazioni.



