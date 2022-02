Delia Duran, Signorini “chi scegli la tra finale GF VIP e Alex Belli?”/ Lei “Resto!”

Delia Duran sempre più lontana da Alex Belli al Grande Fratello Vip. La modella, infatti, è sempre più decisa nel continuare la sua avventura nel reality show di Alfonso Signorini a tal punto da preferire di gran lunga la finale del programma alla possibilità di dare un bacio all’ex “marito” Alex Belli. Tutto questo è successo in passerella dove Delia ha rivisto l’ex Alex Belli. Un confronto molto chiaro quello tra i due che si è concluso con una domanda a trabocchetto di Signorini che le domanda: “se ti dicessi di scegliere tra un bacio ad Alex e la finale del GF VIP, tu che faresti?”. La Duran senza batter ciglio: “Alfonso resto qui, per la mia persona e il mio stato d’animo”.

Per la serie la finale e le telecamere vincono su tutto. Non sorprenda la risposta della prima finalista del reality show che nel confronto con Alex Belli è stata molto chiara: “ho preso la mia posizione di essere libera, sentimentalmente noi non abbiamo una data che testimonia che siamo sposati. Quel valore che noi abbiamo fatto è stata una preghiera familiare, c’era un bagliore superiore alla carta. Quando hai iniziato a mancarmi di rispetto, tu cerchi di convincermi, ma Alex cosa vuoi? Io mantengo la mia posizione, poi quando esco parliamo del resto delle cose”.

Alex Belli e Delia Duran: confronto al Grande Fratello Vip 2022

Delia Duran e Alex Belli si confrontano ancora una volta in passerella al Grande Fratello Vip. “Amore mio, sono venuto qua non per dirti come magari tu possa pensare delle cose sbagliate o farti delle critiche, ma solamente farti ragionare” – dice Alex Belli che rivolgendosi alla moglie precisa – “dove è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta d’un pezzo, la donna che non si fa manipolare, che non cambia idea…tu stai mettendo in dubbio tutto quello che siamo stati per cosa? Per il nulla. Tu pensavi davvero che qui dentro potessi trovare dei messaggi positivi su di me. Io accetto: vuoi stare da sola, bene stai sola, ma tutto quello che noi siamo dove è andato finire”.

Non solo, Alex Belli rivolgendosi sempre alla moglie dice: “tutta la nostra vista, il rispetto, l’amore, la liberà di poter vivere? Noi abbiamo lottato per la libertà tua, ma il rispetto per te, tu pensi che con le tue azioni, che non hanno assolutamente senso…vuoi stare da sola? Ok…cammina da sola. Tu stando qui dentro hai capito cosa è l’effetto della reclusione, stai vivendo quel mondo come l’ho vissuto io perdendo completamente la linea dell’orizzonte. Vivi libera ed io vivo libero, ma abbi rispetto per te stessa, perchè tutto quello che stai facendo ti sta portando fuori strada”. Nonostante le belle parole, Delia Duran gli ha rifilato un ricco due di picche in diretta tv!



