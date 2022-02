Delia Duran smaschera Alex Belli?/ “Video nel deserto è di un anno fa”: lui risponde…

Nonostante la sua uscita di scena dalla Casa, Alex Belli torna a far parlare di sé al Grande Fratello Vip in corso, e l’occasione è la nuova diretta in onda il 24 febbraio 2022 su Canale 5. L’attore, inaspettatamente, non prende parte allo show e viene mostrata una clip esclusiva, contenente immagini che ritraggono Alex nel mezzo del deserto e che lasciano pensare che Belli abbia deciso di non accettare l’invito a partecipare alla diretta, preferendo allo studio del GF Vip un volo diretto all’estero.

Sophie Codegoni: "Delia e Alex finti"/ "Avevano organizzato viaggio alle Maldive"

Delia Duran, dalla Casa, ne approfitta così per gettare ombre su Belli, fornendo tutt’altra verità. Ma a rompere il silenzio sull’assenza è alla fine il diretto interessato e lo fa menzionando proprio “il silenzio”. Quale è, dunque, la verità?

GF Vip, Alex Belli si assenta in studio: la sorpresa per Delia Duran

Come detto, il nuovo appuntamento tv del GF Vip 6, in onda il 24 febbraio 2022 su Canale 5, vede inaspettatamente Alex Belli risultare grande assente in studio tra gli ospiti. Nella Casa, la promessa sposa Delia Duran concorre per la vittoria finale insieme alla seconda finalista Lulù Hailé Selassié.

Lulù, Jessica, Miriana tolgono il saluto a Katia/ Signorini: "Figura di mer*a..."

A segnalare la sua assenza è proprio Alfonso Signorini: “Sappiamo che Alex non vi manca, cari telespettatori, ma noi lo cerchiamo ancora”, dichiara non a caso il conduttore poco prima di introdurre uno spazio pubblicitario. Dopodiché, viene mostrata dal timoniere una clip che l’attore ha preparato come dedica destinata alla prima finalista. Il video immortala Belli mentre si trova en plein air e si gode la bellezza paesaggistica del deserto.

Alex Belli smascherato da Delia Duran: cosa accade prima della finale del GF Vip

Alla visione delle curiose immagini lanciate da Alex Belli al GF Vip 6, che lasciano di primo acchito pensare che l’attore sia assente dal reality per un volo in Marocco, Delia Duran getta ombre sul promesso sposo. Fa sapere infatti che in realtà il video risalirebbe all’anno scorso e intanto Alex condivide la clip via social geolocalizzata in Egitto, con tanto di descrizione sibillina dedicata alla promessa sposa, che ha dei rimandi al suo recente rientro nella Casa, che ha segnato il loro riavvicinamento e la fine del triangolo con Soleil Sorge: “Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze. Sempre con te, amore mio”.

Perché Alex Belli è assente in studio al GF Vip?/ Si allontana da Delia e Soleil per…

A margine del post, i telespettatori non si trattengono dai commenti più disparati: “Senza di te la Casa è noia, Alex”; “Bravo, rimani nel deserto”; “Tu non stai messo bene”. Insomma, almeno per il momento l’attore sceglie di trincerarsi nel silenzio del “deserto”, optando per l’assenza dal reality. Ma non è tutto. Tra le stories su Instagram l’attore ora fa focus sulla collana che indossa nel curioso video del deserto, che porta l’anello della promessa di nozze che lo vincola a Delia e dal simbolo dell’equazione di Dirac: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma diventano un unico sistema“. Insomma, Alex sembra dirsi ormai una cosa sola con Delia. Che lui possa a breve far segnare un ritorno al GF Vip, con un nuovo colpo di scena?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)





© RIPRODUZIONE RISERVATA