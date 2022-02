Delia Duran “Soleil? Alex non è il suo cameriere”/ Scoppia la gelosia “Deve avere attenzioni solo per me!”

Delia Duran e Jessica Selassié: fine di un’amicizia

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran è una delle principali protagoniste delle prime serate della trasmissione. Anche durante la puntata del 14 febbraio si è parlato molto di lei, non solo in merito alla sua relazione con Alex Belli, ma anche per il suo atteggiamento verso gli uomini della casa, in particolare Barù e Antonio Medugno. Delia continua a sottolineare di non voler instaurare nessun tipo di relazione amorosa con i compagni, tuttavia non risparmia frasi e movenze provocanti verso gli uomini della Casa. Fin dal suo ingresso Barù ha colpito la bella Jessica che ha iniziato un corteggiamento serrato nei suoi confronti e Delia, nonostante fosse a conoscenza del sentimento della principessa, ha cominciato a sua volta a stuzzicare il VIP.

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha messo a confronto le due donne e Delia ha ribadito di avere rispetto nei confronti di Jessica e di non volerla ferire. Nonostante le parole della modella brasiliana, poche settimane fa in casa si era diffuso il pettegolezzo di un presunto bacio tra Delia e Barù in Love Boat. Entrambi avevano smentito l’accaduto ma per mettere fine alle voci insistenti dei compagni, i due avevano finito ben scambiarsi un bacio appassionato in confessionale. La reazione di Jessica non è stata delle migliori, tanto da decidere di porre fine all’amicizia con Delia. L’attrice continua imperterrita a dire che era uno scherzo e che Jessica non deve prendersela, ma il rapporto tra le due sembra ormai compromesso.

Delia Duran: l’ingresso di Alex Belli ed il confronto

Delia Duran è poi tornata ad essere protagonista del precedente appuntamento, poiché Alfonso Signorini ha intavolato il discorso Alex Belli, che, all’oscuro degli altri componenti della Casa, è rientrato per chiarire il rapporto con sua moglie e con Soleil. Delia continua a sottolineare di non provare più lo stesso sentimento per Alex e sembra rimanere ferma sulle sue posizioni: è una donna libera. Alex Belli fa il suo ingresso in passerella per incontrare la moglie, le chiede cosa stia succedendo e dove sia finita la Delia che conosce. La ragazza continua a confermare di voler restare libera poiché Alex l’ha ferita troppo. Interviene Alfonso Signorini per chiedere a Delia se è pronta a rinunciare alla Finale per dare un bacio al marito e andare via con lui e lei risponde di no, che al momento vuole pensare a se stessa e al suo benessere.

La reazione della ragazza quando, poco dopo, capisce che Alex rientrerà in casa non è di estrema felicità, ma il vero confronto tra i due avviene post puntata, quando la coppia ha l’opportunità di parlare a lungo sul loro rapporto. L’attore cerca di chiarirsi con la compagna, chiedendole scusa e cercando di riconquistare la sua fiducia. Inizialmente Delia sembra molto combattuta, ma poi cede e, confidandosi con Miriana, conferma di essersi riappacificata con Alex. Sottolinea di essere confusa, non solo dalla questione Alex, ma anche dal litigio con Jessica. Nonostante ciò, afferma di aver superato la sua crisi con Alex. Ci sono ancora dei punti da chiarire, ma il loro amore è ancora forte.

Nuovi scontri Delia Duran e Alex per ‘colpa’ di Soleil

Quello che è successo tra Delia Duran e Alex Belli dopo l’ingresso di quest’ultimo nella Casa del GF Vip è stato un altalenarsi di sentimenti e circostanze. Se in un primo momento la venezuelana si è detta propensa a prendere le distanze dal marito, i due hanno poi avuto un avvicinamento fisico importante salvo avere una nuova lite pesantissima alla vigilia della nuova puntata a causa delle attenzioni che l’attore avrebbe rivolto a Soleil Sorge.

Durante uno sfogo con Manila Nazzaro, Delia ha fatto presente la sua idea: “Lui deve solo ed esclusivamente avere l’attenzione solo a me, non con una con cui ha avuto un rapporto intenso”, ha tuonato. L’ex Miss Italia ha dato perfettamente ragione all’amica. “Ci stava il fatto che ieri lui l’abbia rassicurata perché era giù di morale, ma svegliarla con il caffè shakerato, le stesse attenzioni che tu stai dando alla moglie per riconquistarla, anche meno direi!”, ha aggiunto. Delia ha precisato che non si è mai comportato come si comporta adesso con la Sorge: “Va bene l’amicizia ma sei qui per riparare il nostro matrimonio”. La donna si è detta ancora innamorata ma nei confronti del marito coverebbe anche molta rabbia tanto da resistere ai successivi tentativi dell’uomo di riavvicinarsi a lei: “Non sei venuto qui a fare il cameriere di turno”.

