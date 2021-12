Delia Duran “Soleil sei una stronz*”/ Lei ‘caccia’ Alex: “Non serve la porta rossa!”

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della 27esima puntata scatena una serie di reazioni inaspettate. Alex Belli, che fino a un istante prima sembrava innamorato di Soleil e pronto a lasciare la moglie per lei, insegue invece Delia (finendo per essere squalificato!), cercando di convincerla a non lasciarlo. Delia attacca non solo lui ma anche Soleil: “È una stronz*, una grande stronz* e manipolatrice anche lei”. Soleil guarda e ascolta tutto da sola dal salotto e appare furiosa, tanto che, di punto in bianco, corre nella camera che per mesi ha condiviso con Alex, prende la sua valigia e gliela porta in giardino.

Così lancia la stoccata finale ad Alex prima che lasci la Casa in modo definitivo: “Non serve la porta rossa per uscire, puoi andare anche per di là. – gli fa notare, dopo i suoi tentativi di lasciare la Casa. Poi si rivolge anche a Delia – Smetti di insultare me perché dovresti farlo solo con lui!” Torna allora in salotto, lasciandoli definitivamente da soli.

