Delia Duran, Soleil Sorge in allarme/ Sophie Codegoni “o amiche oppure si scannano”

Delia Duran è entrata ufficialmente in quarantena durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 trasmessa il 7 gennaio. La moglie di Alex Belli dovrebbe così varvare la porta rossa nel corso della trentaquattresima puntata che dovrebbe essere trasmessa venerdì 14 gennaio. All’ingresso di Delia Duran nella casa come concorrente ci stanno pensando già gli attuali inquilini. Qualche giorno fa, infatti, una voce esterna ha urlato ai vipponi il prossimo arrivo di una nuova concorrente. Jessica Selassiè ha immediatamente scomnmesso su Delia Duran mentre Sophie Codegoni ha ipotizzato ciò che potrebbe accadere con Soleil Sorge qualora Delia dovesse diventare effettivamente una concorrente della sesta edizione del reality show.

“Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta, questo astio con Alex… Alex che viene a fare di nuovo i confronti. Delia proverà a sedurre un po’ Alessandro (che non so quello che farà), e Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino”, ha raccontato Sophie a Jessica e Gianmaria. Cliccate qui per vedere il video.



Delia Duran arriva al Grande Fratello Vip 2021

I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai, e anche in questa edizione l’obiettivo è quello di non farsi mancare nulla. Dopo diverse settimane alle prese con il triangolo amoroso con Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran protagonisti, la produzione è riuscita convincere quest’ultima ad entrare all’interno della casa del grande fratello. La donna fino ad ora è riuscita a varcare la porta rossa unicamente per confrontarsi con il marito più volte visto in atteggiamenti particolari con la presunta amica Soleil Sorge.

Con quest’ultima inoltre sono volate parole grosse in diverse occasioni, anche tramite dichiarazioni social. Alfonso Signorini ha comunicato il prossimo clamoroso ingresso nel corso della serata, lasciando però allo scuro di tutto il resto della casa. Nel frattempo, ha intrattenuto la moglie dell’attore ed ex concorrente all’esterno della casa in collegamento, in attesa di svolgere il periodo di quarantena obbligatorio prima di poter accedere al programma e varcare la famigerata porta rossa più famosa d’Italia.

Delia Duran, ultime dichiarazioni prima dell’ingresso nella casa

Prima di cominciare la quarantena, Delia Duran ha rilasciato le ultime dichiarazioni ad Alfonso Signorini. In un primo collegamento il presentatore ha voluto chiedere alla donna quali fossero le emozioni del momento e come mai avesse cambiato idea rispetto alle resistenze iniziali. La donna ha chiarito fin da subito che la sua volontà è quella di far conoscere la totalità della storia, visto che la sua mancanza all’interno della casa ha lasciato un vuoto all’interno della storia che è giusto che la gente conosca.

Interrogata sulla possibile reazione di Soleil al suo ingresso e sul futuro del loro rapporto la donna ha preferito rispondere in maniera criptica, affidandosi all’imprevedibilità. Senza dubbio nella prossima puntata ci sarà davvero tanto da vedere con il clamoroso ingresso di Delia Duran destinata a scuotere le dinamiche del Grande Fratello Vip. L’attenzione particolare è rivolta verso quella che sarà l’accoglienza di Soleil e il rapporto che nascerà tra le due.

