Delia Duran spinge Soleil Sorge verso Alex Belli/ “Ti ammiro!”

In vista della finale del Grande fratello vip, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, Soleil Sorge ha scelto di chiudere il triangolo, tagliando ogni contatto intimo con Alex Belli, promesso sposo di Delia Duran. Tuttavia, a grande sorpresa, la prima finalista del reality Delia, seppur palesandosi gelosa delle attenzioni che a parole e gesti Alex riserva all’ordine del giorno a Soleil, ora si avvicina all’italo americana. Il motivo? Delia incoraggia Soleil a restare vicina ad Alex in quanto amica, riconoscendo in lei delle qualità umane. Ma sulla dinamica in corso, che potrebbe riaprire il triangolo, intanto, i fan del Gf vip traggono tra le più disparate conclusioni e non mancano commenti critici.

Gf vip, Giulia Salemi difende Soleil Sorge e 'svela' il vincitore/ "Ecco chi sarà"

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge chiude il triangolo e Alex Belli la “smaschera”

Sebbene Soleil Sorge abbia deciso di non interferire oltremodo nel rapporto tra i promessi sposi del Grande fratello vip 6, Delia Duran e Alex Belli, l’italo-americana continua ad avere dialoghi all’insegna della complicità con l’attore dagli occhi di ghiaccio. “Mi dici cosa nascondi nel tuo cuore?”, le chiede Alex, e Soleil replica misteriosa: “Perché me lo chiedi continuamente? Hai un talento, ma con me non funziona, è stato ‘Belli'”. Insomma, a detta di Soleil, Alex starebbe giocando con i suoi sentimenti e in vista della finale del reality lei non è intenzionata a fare da “terza incomoda” tra i promessi sposi, reggendo il gioco di Delia, prima finalista.

Delia Durian lite con Alex Belli "Qui sono stron*i"/ Gf Vip, lui "Te ne devi fot*ere"

Tuttavia, Belli non vuole rinunciare alla vicinanza di Soleil nella Casa, esortandola ad aprirsi sui sentimenti che nutre per lui: “Io leggo cos’hai nel tuo cuore, baby”. Intanto, a grande sorpresa, dopo aver più volte minacciato di lasciare Belli per via della vicinanza dell’attore a Soleil, Delia tenta una riappacificazione con la Sorge, spingendola verso un rapporto di amicizia con l’attore.

Delia Duran e il gesto per Soleil Sorge: strategia o verità, al Grande fratello vip?

All’ennesimo confronto voluto con Soleil Sorge, infatti, Delia Duran ora esorta l’eterna rivale nella Casa a restare in rapporti amichevoli con Alex Belli: “Nei tuoi pregi e nei tuoi difetti, comunque io ti ammiro come donna e non voglio assolutamente che voi perdiate questa bellissima amicizia”. Alla base del suo pensiero maturato in positivo nei riguardi della “terza incomoda” della Casa, vi è la stima che la stessa Delia dichiara di nutrire verso Soleil, aprendo ad un’amicizia tra loro in comunione con Belli: “Mi piace anche la parte tua ironica e divertente, io ti posso anche capire che tu prendi in giro alcuni momenti della nostra rabbia o situazioni nervose, con Alex”. Un risvolto che Soleil, al momento, non commenta e che lascia quest’ultima visibilmente di sasso, dinanzi alla Duran.

Alex Belli e Delia Duran, bacio bollente al GF Vip/ "Io sono qua per te..."

E c’è chi, tra i fandom dei protagonisti del triangolo, è pronto a scommettere che Delia stia inscenando una strategia di gioco con Alex, ai danni di Soleil, che aspira a conseguire il posto di terza finalista del gioco dei vipponi (Delia e Lulù Hailé Sélassié sono in finale, ndr). “Non ci cascare, Sole!”, “Come mai questo dietrofront di Delia?”, “Soleil scappa da Alex”, si legge tra i vari commenti social sul triangolo. Poi, nel web, emergono altri commenti ancora: “Delia devi lasciare Alex”; “Alex è un manipolatore”; “Ma ora basta con il triangolo!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA