Delia Duran svela l’intimità con Alex Belli “amiamo molto le donne”/ Rivelazione choc

Grande fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran finalmente divorziati: l’intervista

Dopo aver appassionato i telespettatori con il triangolo condiviso insieme a Soleil Sorge nella casa del Grande fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran si dicono entrambi divorziati dai loro ormai ex consorti, desiderosi di convolare presto a nozze dopo la benedizione diaconale che li ha uniti. In un’intervista concessa a Novella 2000, Delia Duran quindi non nasconde che a legarla ad Alex è una passione in comune: “Io e Alex abbiamo una cosa in comune che ci rende molto uniti: amiamo molto le donne, per questo posso capirlo”. Dichiarazioni importanti quelle che rilascia la modella sud-americana, mentre si trova senza Alex, all’evento Relish, ma “Niente di cui preoccuparsi, solo che ogni tanto c’è bisogno di staccarsi, questo è un evento prettamente femminile e sono felice di essere presente”.

Soleil Sorge e Alfonso Signorini ai ferri corti?/ Un gesto sembra confermare il rumors

Cosa pensa col senno di poi dell’esperienza intrapresa al Grande fratello vip? “Sono cresciuta a livello professionale e personale. Il Grande fratello ti dà la possibilità di conoscere meglio ogni aspetto del tuo carattere e oggi posso dire di aver compreso i miei difetti e i miei pregi”, fa sapere Delia Duran, in aggiunta. E rispetto alle “avances” che Alex ha riservato a Soleil Sorge nella Casa e il loro ritorno di fiamma avvenuto proprio al reality dei vip, poi dichiara: “Per quanto riguarda Alex, oggi posso dirlo, lo amo più di prima perché ho capito che siamo fatti l’uno per l’altra. Il nostro sogno è quello di allargare la famiglia e ci stiamo lavorando. Siamo già sposati, dobbiamo soltanto ufficializzare il nostro matrimonio in comune. Entrambi siamo finalmente divorziati e possiamo procedere. Alex è l’uomo della mia vita”. Che il triangolo al Gf vip 6 sia stato frutto di una strategia di marketing dei due “promessi sposi”?

Delia Duran e Alex Belli "Diventare genitori? Dobbiamo fare meno sess*"/ La richiesta choc del ginecologo...

Delia Duran senza filtri sull’amore libero con Alex Belli

L’intervistata dichiara: “Saremmo stati degli attori provetti, non sarebbe stato possibile inventare una storia così. Inoltre, nella casa si è controllati h24 e non si può nascondere la verità per mesi. Tutto è nato per caso e abbiamo continuato fino alla fine della trasmissione”. A fare da collante nel rapporto a due di Alex e Delia è senz’altro l’amore libero: “Non c’è più bella cosa di quando in una relazione di coppia non ci sono limiti”. Nel rapporto tra i due promessi sposi, sembra assumere un ruolo speciale l’assistente personale di Alex Belli, Stella Starlight, così come rende noto Delia Duran: “Stella è una persona speciale, un rapporto il nostro che va oltre il pensiero. E’ sempre a casa nostra e ci divertiamo da morire. Con lei ho una grande empatia, siamo complici in tutto e se vi dico in tutto non sto esagerando”.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli e Delia Duran, passione a Mykonos/ Ironia social: “Spontanei e naturali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA