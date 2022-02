Delia Duran ubriaca nella casa del Gf Vip 2021/ Jessica Selassiè “Sembra una 14enne”

Nuova serata alcolica nella casa del Gf Vip 2021, e ancora una volta la protagonista dello show è stata Delia Duran, la discussa concorrente nonché moglie di Alex Belli, al centro del triangolo con Soleil Sorge. Come testimoniato dalle telecamere installate nella casa più spiata d’Italia, e così come da numerosi video postati su Twitter, l’attrice venezuelana è apparsa decisamente brilla, e in un filmato la si vede sdraiata sul letto mentre chiama la principessa Lulù Selassiè, chiedendole se potesse toglierle gli stivali.

Alessandro Basciano, confessione hot su Sophie a Delia?/ Video: "I movimenti..."

La fidanzata di Manuel Bortuzzo si è quindi avvicinata ed ha tolto le scarpe a Delia fra le risate generali. In un altro video si sente invece Jessica Selassié parlottare con Lulù, Medugno e altri inquilini, proprio di Delia Duran, dicendo: “Sembra una bambina di 14 anni che si ubriaca e fa la cretina”. Evidentemente il comportamento un po’ sopra le righe della splendida modella sudamericana non piace a tutti, ma ormai i “vipponi” avrebbero dovuto imparare a conoscerla tenendo conto che non è la prima volta che la stessa si lascia andare a qualche bicchierino.

Barù sentenzia su Delia Duran e Alex "Non mi piacete umanamente"/ "Purtroppo non hai capito un caz*o"

DELIA DURAN UBRIACA NELLA CASA DEL GF VIP 2021: GIA’ UN PAIO DI SETTIMANE FA…

Già un paio di settimane fa, infatti, Delia Duran aveva alzato il gomito, ubriacandosi nuovamente. In quell’occasione, delusa dall’ennesima prova “non d’amore” di Alex Belli, aveva deciso di bere per dimenticare come si suol dire, reggendosi a stento in piedi, sorretta da Manila Nazzaro, probabilmente quella che più le è vicina all’interno della dimora romana da quando la stessa Duran ha varcato la porta rossa.

Simpatico ad esempio era stato il siparietto con Giucas Casella, una chiacchierata senza senso in cui il noto artista poneva delle domande a Delia Duran, che rispondeva però in maniera del tutto confusionaria, in preda ai fumi dell’alcol. In un’altra occasione, invece, era stata Soleil Sorge ad alzare il gomito, e quest’ultima aveva tentato addirittura di baciare l’acerrima nemica, che però aveva rifiutato l’intimità.

“Soleil gatta morta”. Urla fuori dalla casa del Gf Vip/ Nathaly ride e Delia Duran...

Delia ubriaca ammerda che chiama Lulù in intimo e con gli occhiali da sole per farsi togliere gli stivali ⚰️⚰️#gfvip #fairylu pic.twitter.com/ZDPiWQIceX — 𝑨 𝒍 𝒆 52%💐 (@seisicura) February 4, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA