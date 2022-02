Delia Duran usa Antonio Medugno per far ingelosire Alex Belli?/ “Occhio per occhio..”

Il timore di Antonio Medugno, tra gli ultimi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, è che Delia Duran lo stia usando per fare ingelosire Alex Belli. Il giovane tiktoker, secondo quanto riportato da blogtivvu, tuttavia, avrebbe capito la sua strategia e non avrebbe intenzione di essere suo complice in questo gioco. Una frase della modella venezuelana, in particolare, lo avrebbe messo sulla difensiva: “Occhio per occhio, dente per dente”.

Il ventitreenne partenopeo, nelle scorse ore, ha parlato di quanto sta accadendo con la coinquilina con Gianluca Costantino. “Qui ci stiamo divertendo, abbiamo fatto il gioco dei Mikado, ci hanno chiesto il bacio cinematografico. Però prima di tutto ciò tu mi dici ‘occhio per occhio, dente per dente’. Non sono permaloso! Io l’ho dichiarato che tra me e lei c’è complicità, mi ci trovo bene a ballare, c’è una bella chimica fisica ed è pazzesca, ma se uno dice ‘occhio per occhio, dente per dente’…”. La frase di Delia Duran, con l’evidente riferimento al marito Alex Belli e al suo flirt con Soleil Sorge, dunque, non è proprio andata giù ad Antonio Medugno.

Delia Duran usa Antonio Medugno per far ingelosire Alex Belli? La frase incriminata

Antonio Medugno, da parte sua, non ci sta a farsi usare da Delia Duran per fare ingelosire Alex Belli e, dunque, dopo la frase incriminata, sembra avere deciso di compiere un passo indietro. “Se lei mi diceva ‘stiamo giocando, facciamo il gioco dei Mikado, basta’, mi sarebbe andata bene. Ma se tu mi dici prima del bacio cinematografico che vuoi dare ‘occhio per occhio, dente per dente’, io ti faccio giocare da sola. Anche per la clip che è uscita due settimane fa che mi chiama ‘little brother’, cioè io sono il suo ‘piccolo fratellino’, e poi oggi questo. No, non va bene”.

A dare manforte al tiktoker campano è stato Gianluca Costantino. “A parte che, ragionandoci, dopo una frase ‘occhio per occhio, dente per dente’, non fai neanche ingelosire una persona con un bacio. La gelosia in una persona ti nasce quando vedi che ti interessa. Io mi son tirato indietro prima della chimica fisica. Qua dentro è difficile sottrarsi, quindi hai fatto bene se non ti sentivi”, ha detto all’amico.



